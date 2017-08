Der Skandal um mit Fipronil belastete Eier weitet sich aus: Inzwischen sind elf europäische Länder betroffen, wie aus Behörden-Mitteilungen hervorgeht. In Rumänien wurde eine Tonne Flüssig-Eigelb aus Deutschland entdeckt, das mit dem Insektengift Fipronil verseucht ist. In Dänemark gelangten rund 20 Tonnen kontaminierte Eier eines belgischen Lieferanten in Cafés und Kantinen.

Wie die rumänische Veterinärbehörde mitteilte, wurde das belastete Flüssig-Eigelb aus Deutschland in einer Lagerhalle im Westen des Landes gefunden. Es sei nicht in den Verkauf gelangt. Rumänien ist das erste Land in Osteuropa, in dem mit Fipronil belastetes Ei nachgewiesen wurde.

Grund für die Entdeckung in Rumänien sei eine Warnung der Europäischen Kommission im Rahmen des europäischen Schnellwarnsystems für Lebensmittel und Futtermittel gewesen, sagte eine Sprecherin der Veterinärbehörde.

In Dänemark gelangten die verseuchten Eier nach Angaben der Lebensmittelbehörde nicht in den Einzelhandel, sondern wurden in hartgekochter Form direkt an Kantinen, Cafés oder Catering-Firmen verkauft. Eine Gefahr für die Konsumenten bestehe aber nicht, hieß es.

Fipronil Eier mit diesen Nummern – nicht essen! Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt bisher vor Eiern mit folgenden Nummern – die meisten davon betreffen Nordrhein-Westfalen. Diese Liste ist aber sehr wahrscheinlich noch unvollständig. Mittlerweile sind in zehn anderen Bundesländern mit Fipronil belastete Eier aufgetaucht. Auf der Seite lebensmittelwarnung.de aktualisiert das Bundesamt fortlaufend, welche Chargen betroffen sind. Mit Fipronil belastete Eier, die den erlaubten Grenzwert überschreiten:

0-NL-4310001 / 1-NL-4167902 / 1-NL-4359801 / 1-NL-4385701 / 1-NL-4331901 / 1-NL-4339301 /

1-NL-4339912 / 2-NL-4332601/ 2-NL-4332602 / 2-NL-4385702 /



Eier, in denen nachweislich Rückstände des Gifts stecken:

0-NL-4385501 / 0-NL-4392501 / 1-NL-4128604 / 1-NL 4286001 / 2-NL-4015502



Eier, bei denen Betriebe selbst Rückstände gemeldet haben:

0-NL-4170101 / 1-NL-4322401 / 1-NL-4331901 / 1-NL-4339301 / 1-NL-4385701 / 2-NL-4322402 Belastete in Deutschland hergestellte Eier:

0-DE-0360521 / 1-DE-0358001 Ebenfalls unter Verdacht Die niederländischen Behörden warnen generell vor allen Eiern, deren Stempel folgende Zahlen enthalten:

X-NL-40446XX / X-NL-40534XX / X-NL-40709XX/ X-NL-41176XX / X-NL-41205XX / X-NL-41437XX / X-NL-42068XX / X-NL-42206XX / X-NL-42736XX / X-NL-42775XX / X-NL-43154XX / X-NL-43224XX / X-NL-43425XX / X-NL-43434XX / X-NL-43651XX / X-NL-43780XX / X-NL-43925XX / X-NL-41679XX / X-NL-42071XX / X-NL-42659XX / X-NL-42766XX / X-NL-43113XX / X-NL-43326XX / X-NL-43514XX / X-NL-43640XX / X-NL-43835XX / X-NL-43879XX (Stand: 4. August 2017) Was bedeutet der Eier-Code? An dem Code, der in der EU auf Eier gestempelt wird, können Sie erkennen, aus welchem Land ein Ei stammt, wie es erzeugt wurde ("bio", Käfig, Freiland) und aus welchem Betrieb es stammt. Wie Sie den Eier-Code entschlüsseln: DIE ERSTE ZAHL

0 = Ökologische Erzeugung

1= Freilandhaltung

2= Bodenhaltung

3= Käfighaltung DER LÄNDERCODE

AT = Österreich / BE= Belgien / BG = Bulgarien / DK = Dänemark / DE = Deutschland /ES = Spanien / FR = Frankreich / HR = Kroatien / IT = Italien / NL = Niederlande / PL = Polen / RO = Rumänien / SE = Schweden / SL = Slowenien DER STALLCODE:

Er besagt, aus welchem Betrieb das Ei stammt. Auf den Seiten des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAS) können Sie das nachschauen.



Unter welchen Bedingungen leben deutsche Hühner? Die üblichen Haltungsformen hat der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft hier übersichtlich beschrieben. Wie schädlich ist Fipronil? Die Warnung bedeutet nicht, dass eine direkte Gefahr durch den Verzehr der Eier besteht. Allerdings kann das Gift toxisch auf das Nervensystem wirken – dieses wurde in Tierversuchen bei höheren Konzentrationen festgestellt. Nach der aktuellen Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind bei Gehalten bis 0,72 mg/kg Fipronil-Rückständen im Ei keine gesundheitlichen Risiken zu erwarten. Fipronil ist ein Phenylpyrazol und wird vielfach als Pflanzenschutzmittel und Biozid genutzt. In der Tiermedizin wird es als Mittel gegen Flöhe und Zecken bei Hunden und Katzen eingesetzt. Die Anwendung an Tieren, die Lebensmittel erzeugen, ist nicht erlaubt. Verbraucher sollten die Nummern auf ihren Eiern prüfen – vor allem bei solchen, die sie in den Niederlanden oder in NRW gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auch bei den Verbraucherzentralen. Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz

Neben Rumänien und Dänemark sind neun weitere Länder von dem Eierskandal betroffen: Deutschland, die Niederlande und Belgien sowie Frankreich, die Schweiz, Österreich, Schweden, Großbritannien und Luxemburg. Der Skandal um Millionen mit dem Insektengift belastete Eier hat nach bisherigen Erkenntnissen seinen Ursprung in Belgien.

Zwei Festnahmen in den Niederlanden

Im Nachbarland wurde offenbar verbotenerweise ein für die Nutztierhaltung zugelassenes, rein pflanzliches Desinfektionsmittel mit dem für die Nutztierhaltung verbotenen Fipronil gemischt. Es wurde auch in Ställen in den Niederlanden und in einigen Fällen auch in Deutschland eingesetzt. Millionen belasteter Eier aus den Niederlanden wurden nach Deutschland verkauft.

In den Niederlanden wurden bei Razzien zwei Manager einer Hühnerfarm festgenommen. Fipronil wird gegen Zecken, Flöhe und Läuse eingesetzt. Da es für Menschen gesundheitsgefährdend ist, darf es nicht in Betrieben eingesetzt werden, deren Erzeugnisse in die menschliche Nahrungskette gelangen. Bislang gab es keine Berichte darüber, dass tatsächlich jemand wegen der Eier erkrankt ist.