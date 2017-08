In Belgien und den Niederlanden sind im Zusammenhang mit dem Skandal um mit Fipronil belastete Eier mehrere Razzien durchgeführt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaften in Antwerpen und Amsterdam durchsuchten Fahnder in einer abgestimmten Aktion an verschiedenen Orten in beiden Ländern mehrere Häuser und Büros. Die genauen Standorte wollten die Behörden nicht bekanntgeben. Man arbeite eng mit der Behörde für Lebensmittelsicherheit (NVWA) zusammen, hieß es.



Seinen Ursprung hat der Skandal nach bisherigen Erkenntnissen in Belgien. Dort soll ein für die Nutztierhaltung zugelassenes, rein pflanzliches Desinfektionsmittel mit dem für die Nutztierhaltung verbotenen Fipronil gemischt worden sein. Dieses Mittel wurde auch in Ställen in den Niederlanden und in einigen Fällen auch in Deutschland eingesetzt. Millionen der belasteten Eier aus den Niederlanden wurden nach Deutschland verkauft und inzwischen von vielen Händlern aus dem Sortiment genommen.



Nach eigenen Angaben erfuhren die belgischen Behörden bereits Anfang Juni von der möglichen Belastung. Die Lebensmittelbehörde leitete eine Untersuchung ein und informierte die Staatsanwaltschaft – die anderen EU-Länder wurden aber erst Wochen später über belastete Eier in Kenntnis gesetzt. Belgien wiederum warf den Niederlanden am Mittwoch vor, bereits im November 2016 von belasteten Eiern gewusst, allerdings nicht darüber informiert zu haben.

Fipronil Eier mit diesen Nummern – nicht essen! Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt bisher vor Eiern mit folgenden Nummern – die meisten davon betreffen Nordrhein-Westfalen. Diese Liste ist aber sehr wahrscheinlich noch unvollständig. Mittlerweile sind in zehn anderen Bundesländern mit Fipronil belastete Eier aufgetaucht. Auf der Seite lebensmittelwarnung.de aktualisiert das Bundesamt fortlaufend, welche Chargen betroffen sind. Mit Fipronil belastete Eier, die den erlaubten Grenzwert überschreiten:

0-NL-4310001 / 1-NL-4167902 / 1-NL-4359801 / 1-NL-4385701 / 1-NL-4331901 / 1-NL-4339301 /

1-NL-4339912 / 2-NL-4332601/ 2-NL-4332602 / 2-NL-4385702 /



Eier, in denen nachweislich Rückstände des Gifts stecken:

0-NL-4385501 / 0-NL-4392501 / 1-NL-4128604 / 1-NL 4286001 / 2-NL-4015502



Eier, bei denen Betriebe selbst Rückstände gemeldet haben:

0-NL-4170101 / 1-NL-4322401 / 1-NL-4331901 / 1-NL-4339301 / 1-NL-4385701 / 2-NL-4322402 Belastete in Deutschland hergestellte Eier:

0-DE-0360521 / 1-DE-0358001 Ebenfalls unter Verdacht Die niederländischen Behörden warnen generell vor allen Eiern, deren Stempel folgende Zahlen enthalten:

X-NL-40446XX / X-NL-40534XX / X-NL-40709XX/ X-NL-41176XX / X-NL-41205XX / X-NL-41437XX / X-NL-42068XX / X-NL-42206XX / X-NL-42736XX / X-NL-42775XX / X-NL-43154XX / X-NL-43224XX / X-NL-43425XX / X-NL-43434XX / X-NL-43651XX / X-NL-43780XX / X-NL-43925XX / X-NL-41679XX / X-NL-42071XX / X-NL-42659XX / X-NL-42766XX / X-NL-43113XX / X-NL-43326XX / X-NL-43514XX / X-NL-43640XX / X-NL-43835XX / X-NL-43879XX (Stand: 4. August 2017) Was bedeutet der Eier-Code? An dem Code, der in der EU auf Eier gestempelt wird, können Sie erkennen, aus welchem Land ein Ei stammt, wie es erzeugt wurde ("bio", Käfig, Freiland) und aus welchem Betrieb es stammt. Wie Sie den Eier-Code entschlüsseln: DIE ERSTE ZAHL

0 = Ökologische Erzeugung

1= Freilandhaltung

2= Bodenhaltung

3= Käfighaltung DER LÄNDERCODE

AT = Österreich / BE= Belgien / BG = Bulgarien / DK = Dänemark / DE = Deutschland /ES = Spanien / FR = Frankreich / HR = Kroatien / IT = Italien / NL = Niederlande / PL = Polen / RO = Rumänien / SE = Schweden / SL = Slowenien DER STALLCODE:

Er besagt, aus welchem Betrieb das Ei stammt. Auf den Seiten des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAS) können Sie das nachschauen.



Unter welchen Bedingungen leben deutsche Hühner? Die üblichen Haltungsformen hat der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft hier übersichtlich beschrieben. Wie schädlich ist Fipronil? Die Warnung bedeutet nicht, dass eine direkte Gefahr durch den Verzehr der Eier besteht. Allerdings kann das Gift toxisch auf das Nervensystem wirken – dieses wurde in Tierversuchen bei höheren Konzentrationen festgestellt. Nach der aktuellen Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind bei Gehalten bis 0,72 mg/kg Fipronil-Rückständen im Ei keine gesundheitlichen Risiken zu erwarten. Fipronil ist ein Phenylpyrazol und wird vielfach als Pflanzenschutzmittel und Biozid genutzt. In der Tiermedizin wird es als Mittel gegen Flöhe und Zecken bei Hunden und Katzen eingesetzt. Die Anwendung an Tieren, die Lebensmittel erzeugen, ist nicht erlaubt. Verbraucher sollten die Nummern auf ihren Eiern prüfen – vor allem bei solchen, die sie in den Niederlanden oder in NRW gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auch bei den Verbraucherzentralen. Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz

"Das Europäische Schnellwarnsystem muss besser funktionieren", kritisierte der Deutsche Bauernverband das Krisenmanagement in den betroffenen Ländern. "Es darf nicht wieder passieren, dass Behörden solche Informationen zurückhalten", sagte der Vize-Generalsekretär des Verbands, Udo Hemmerling, den Zeitungen der Funke Mediengruppe und forderte "Konsequenzen" aus der zeitlichen Verzögerung. "Dadurch haben wir wertvolle Zeit verloren, um die Verbreitung der Eier im EU-Binnenmarkt einzugrenzen."

Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer forderte eine intensivere Lebensmittelüberwachung durch die EU. "Ich fordere eine Task-Force mit Kontrollkompetenzen auf europäischer Ebene", sagte der Grünen-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Auf die Niederlande und Belgien reagierte Meyer mit Unverständnis . "Es kann nicht sein, dass Informationen zum Schutz der Gesundheit von Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Europa nur deshalb liegen bleiben, weil sich nationale Behörden streiten."