Ein Auto ist in Marseille in zwei Bushaltestellen gefahren. Dabei wurde laut Polizeiangaben mindestens eine Person getötet. Etwa eine Stunde zuvor war der Wagen bereits in eine andere Bushaltestelle gefahren und hatte dort einen Menschen schwer verletzt. Das gesuchte Auto sei später gefunden und ein 35-Jähriger festgenommen worden, hieß es.

Zunächst war unklar, ob es sich bei dem Vorfall um einen Anschlag handelte. Die Polizei forderte die Bevölkerung dazu auf, die Gegend rund um den alten Hafen von Marseille zu meiden.

Nach unbestätigten Informationen des Nachrichtensenders BFMTV soll es sich bei dem Opfer um eine Frau im Alter von etwa 40 Jahren handeln. Der Verdächtige sei zwar der Polizei bekannt gewesen, nicht aber den Geheimdiensten, die in Frankreich mutmaßliche islamistische Gefährder erfassen. Ein Zeuge habe sich das Nummernschild gemerkt, deshalb sei die Polizei auf seine Spur gekommen, meldete der Sender.