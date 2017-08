In Berlin treffen sich seit Mittwoch Anhänger der sogenannten Furry-Szene. Das sind Menschen, die sich gerne mit Fellkostümen als Tiere oder tierähnliche Comicfiguren verkleiden. Die sogenannte Eurofurence im Berliner Estrel-Hotel hatte nach Angaben des Veranstalters etwa 2.500 Teilnehmer. Es sei die größte derartige Zusammenkunft in Europa. Furry ist englisch und bedeutet fellig oder pelzartig. Die Furry-Szene ist besonders groß in den USA, sie hat aber auch in Europa und Asien einige Anhänger.