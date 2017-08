Vor einem Tag noch hatte alles ganz anders ausgesehen. Da hätte Stanislaw B., 24 Jahre alt, mit mehr Zuversicht in seinen Prozess starten können. Der junge Pole war beim Treffen der G20-Staats- und Regierungschefs in Hamburg Anfang Juli in eine Kontrolle geraten. Die Polizei hatte Feuerwerkskörper und Reizgas bei ihm entdeckt. Er war aber eineinhalb Stunden vor der Demonstration "G20 – not welcome" festgenommen worden, noch war nichts los in der Stadt. Außerdem saß er seither in Untersuchungshaft, seit sieben Wochen bereits. Die Chancen standen gut, dass er eine milde Strafe bekommen würde.



Dann aber fällte das Hamburger Amtsgericht am Montag im ersten G20-Prozess ein überraschend hartes Urteil. Und damit sah die Sache schon ganz anders aus. Der Prozess von Stanislaw B. wurde zu Tag zwei der juristischen Aufarbeitung der Krawalle beim Gipfel der führenden Industrie- und Entwicklungsländer. Und damit sah die Sache schon ganz anders aus.

Das Hamburger Amtsgericht hatte den ersten Angeklagten, einen 21-jährigen Niederländer, für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis geschickt. Die Vorwürfe gegen ihnn wurden, waren schwerwiegender als die gegen den Polen Stanislaw B.: Der Mann aus Amsterdam, Peike S., soll nach der Auflösung der berüchtigten Demonstration "Welcome to Hell" am Vorabend des G20-Gipfels an Ausschreitungen gegenüber der Polizei beteiligt gewesen sein. Er soll leere Glasflaschen auf einen Polizisten geworfen haben, eine an den Schienbeinschoner, die andere an den Helm. Dann hatte er sich auch noch seiner Festnahme widersetzt. Juristisch nennt sich das: schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das Gesetz sieht harte Strafen dafür vor.



"In der Vergangenheit häufig überaus milde Urteile"

Tatsächlich aber war nicht viel passiert. Der angegriffene Polizist war nicht verletzt, er ist nicht einmal zum Sanitäter gegangen. Dennoch soll Peike S., der in der Schule als hochbegabt galt, dafür über zweieinhalb Jahre im Gefängnis sitzen. "Es hat in der Vergangenheit häufig überaus milde Urteile für Straftäter gegeben, die Gewalt gegen Polizisten verübten," sagte der Amtsrichter am Montag zur Begründung. Das müsse sich ändern.

Solche Aussagen machen Angst. Also betrat Stanislaw B. sichtlich angespannt am Dienstag den Verhandlungssaal des Hamburger Amtsgerichtes. Nicht ein Mal wagte er einen Blick in den Zuschauerraum. Dort saßen Bekannte und Verwandte des 24-jährigen Kunststudenten. Seine Mutter und die Schwester waren aus Warschau gekommen, sie saßen in der ersten Reihe hinter der gläsernen Trennscheibe, ihrem Sohn und Bruder sehen sie auffallend ähnlich. Stanislaw B. nahm einfach Platz, als Justizbeamte ihn aus der Untersuchungshaft in den Gerichtssaal brachten, verdeckt von der Dolmetscherin, und schaute ängstlich zum Richter hoch. Die fragenden Augen verrieten seine Nervosität.