Nach den Gewaltausbrüchen in der Kleinstadt Charlottesville hat der Bürgermeister Michael Signer den US-Präsidenten Donald Trump kritisiert. "Ich lege die Verantwortung für vieles, was Sie heute in Amerika sehen, direkt vor die Haustür des Weißen Hauses und der Menschen um den Präsidenten", sagte Signer, der der Demokratischen Partei angehört. Er warf Trump vor, mit seinem Wahlkampf im vergangenen Jahr rassistische Vorurteile geschürt zu haben.



Während der Demonstration von ultrarechten Gruppen, die am Samstag völlig eskalierte, hatten sich einige der weißen Nationalisten auf Trumps Wahlsieg als Bestätigung für ihre Einstellungen berufen. "Wir erfüllen seine Versprechen", sagte zum Beispiel der frühere Ku-Klux-Klan-Anführer David Duke: "Dafür haben wir ihn gewählt, weil er uns unser Land zurückgeben will."

Virginias Gouverneur Terry McAuliffe forderte die Rechtsextremisten auf, nach Hause zu gehen: "Ihr tut so, als seid ihr Patrioten. Aber ihr seid alles andere als Patrioten!"

In Charlottesville im US-Staat Virginia hatten ultrarechte Gruppen, darunter auch Anhänger der Alt-Right-Bewegung sowie frühere Vertreter des Ku-Klux-Klans, gegen die Entfernung einer Statue des Konföderationsgenerals Robert E. Lee durch die Stadt demonstriert. Lee war Befürworter der Sklaverei und führte die Armee der Südstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg an. Es soll sich um eine der größten Demonstrationen von Nationalisten und Rechtsextremisten in den USA in den vergangenen Jahren gehandelt haben. Eine genaue Teilnehmerzahl ist noch nicht bekannt, die Polizei sprach von mehreren Tausend Menschen.



Hillary Clinton warnt vor Gleichgültigkeit

Die Proteste eskalierten: Ein Auto fuhr offenbar absichtlich in einen Zug von friedlichen Gegendemonstranten. Eine Frau wurde dabei getötet, 19 weitere Teilnehmer wurden verletzt. Gouverneur McAuliffe rief den Notstand aus. US-Justizminister Jeff Sessions sagte, wenn die Taten aus rassistischen Motiven verübt wurden, so könne das nicht toleriert werden: "Sie verraten unsere zentralen Werte."

US-Präsident Trump hatte die Übergriffe und die tödliche Gewalt lediglich als "unerhörte Zurschaustellung von Hass, Engstirnigkeit und Gewalt auf vielen Seiten" bezeichnet. Er forderte "eine schnelle Wiederherstellung von Recht und Ordnung und den Schutz von unschuldigen Leben".



Politikern der Demokratischen sowie der Republikanischen Partei reichte das nicht. Sie erwarteten deutliche Worte gegen die mutmaßlichen Verursacher der Gewalt. Trumps unterlegene Wahlkampfgegnerin Hillary Clinton schrieb auf Twitter: "Jede Minute, in der wir dies durch stillschweigende Ermunterung oder durch Nicht-Handeln hinnehmen, ist eine Schande."

"Wir müssen das Böse beim Namen nennen"

Senator Orrin Hatch sagte, das Böse müsse beim Namen genannt werden. "Mein Bruder gab sein Leben nicht im Kampf gegen Hitler, damit Nazi-Ideen hier zu Hause unangefochten stehen können", so der Republikaner. Der republikanische Senator Marco Rubio erklärte, es sei "sehr wichtig, dass der Präsident die Ereignisse in Charlottesville als das beschreibt, was sie sind: als Terroranschlag weißer Rassisten". Ähnlich äußerte sich sein Amtskollege Cory Gardner, ebenfalls ein Republikaner: "Wir müssen das Böse beim Namen nennen. Das war inländischer Terrorismus", twitterte er.



Charlottesville - Tödliche Ausschreitungen während Demonstration Rechtsextreme Demonstranten protestierten in der amerikanischen Kleinstadt Charlottesville. Ein Autofahrer raste in eine Gruppe von Gegendemonstranten und tötete dabei eine Frau. US-Präsident Donald Trump verurteilte die Gewalttaten. © Foto: Joshua Roberts/Reuters