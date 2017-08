Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat es einem Medienbericht zufolge wegen eines formalen Fehlers versäumt, den Messerangreifer auf einen Hamburger Supermarkt abzuschieben. Bei dem Ansgriff vom vergangenen Freitag hatte der Mann ein Messer aus dem Sortiment des Supermarktes genommen und damit einen Kunden erstochen, einen weiteren verletzte er lebensbedrohlich. Auf der Straße außerhalb des Marktes stach er auf drei weitere Personen ein. Er wurde schließlich von Passanten gestellt.

Laut Spiegel soll die Behörde 2015 versucht haben, den Mann nach Norwegen zurückzuschicken. Hier hatte der Palästinenser vor seinem Aufenthalt in Deutschland vergeblich einen Asylantrag gestellt. Obwohl Norwegen nicht der EU angehört, hat es sich trotzdem dem Dublin-System verpflichtet. So konnte die deutsche Behörde ein Rücknahme-Ersuchen stellen. Das geschah nach Spiegel-Informationen am 14. Juli 2015 – und damit genau einen Tag zu spät.



Weil die Frist für die Rücknahme bereits abgelaufen gewesen sei, sollen sich die norwegischen Behörden geweigert haben, den Mann wieder aufzunehmen. Somit waren die deutschen Behörden für den Mann zuständig. Abgelehnt wurde sein Asylantrag in Deutschland dann erst Ende 2016.

Abgeschoben wurde er trotzdem nicht. Die Hamburger Innenbehörde erklärte dies damit, dass Ahmad A. weder einen Pass, noch Ersatzpapiere besessen haben soll. Die Palästinensische Mission habe sich zwar bereit erklärt, ihm neue auszustellen, was aber dauern würde. Der zur Ausreise nötige Pass sei noch nicht fertig gewesen, sagte der Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD). "Er war aber offensichtlich Willens, auszureisen." Noch kurz vor dem Attentat in und vor einem Supermark im Hamburger Stadtteil Barmbek, soll er sich beim Bamf erkundigt haben, wie es um sein Verfahren stehe.



Grote sagte nach dem Attentat, es habe "Hinweise auf eine Radikalisierung gegeben". Sowohl das Landeskriminalamt als auch das Landesamt für Verfassungsschutz hätten mit dem Mann gesprochen und ihn als Islamisten eingestuft und in die entsprechenden Dateien aufgenommen worden. Die Behörden seien aber nicht zu der Einschätzung gelangt, dass er "unmittelbar gefährlich" sei. Am Montag hatte die für Terrorismus zuständige Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zu dem Messerangriff an sich gezogen.



Ein radikalislamistischer Hintergrund der Tat liege nahe, hieß es. Es gebe bisher aber keine Erkenntnisse, dass der Beschuldigte der Terrormiliz "Islamischen Staat" angehöre oder Kontakt zu dessen Mitgliedern habe. Auch Hinweise auf unbekannte Tatbeteiligte oder Hintermänner lägen nicht vor. Der Mann habe sich offenbar selbst radikalisiert. Ihm werden Mord, Mordversuch und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.