Die Menschen in den Hochwassergebieten von Texas müssen sich auf weitere Regenfälle einstellen. Das Nationale Hurrikanzentrum warnte, Tropensturm Harvey werde die Lage im Südosten von Texas und im Südwesten von Louisiana wohl noch verschlimmern. Der Nationale Wetterdienst rechnet bis Donnerstag noch mit bis zu 51 Zentimetern Niederschlag in der Region. In einigen Gebieten von Houston, mit seinen fast sieben Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt der USA, waren zuvor bereits mehr als 70 Zentimeter Regen niedergegangen.

Das Auge des Sturms bewegt sich weiterhin nur langsam und könnte den Vorhersagen zufolge sogar noch einmal in die Region Houston zurückkehren. Dort steht ein großer Teil der Stadt unter Wasser, Tausende Menschen mussten bereits aus ihren Häusern flüchten. Allein am Morgen (Ortszeit) fielen östlich von Houston fünf Zentimeter Regen pro Stunde. Bis auf einige kurze Pausen soll es bis Donnerstag so weiter regnen.

Gouverneur Greg Abbott sprach von "einer der größten Katastrophen, die die USA jemals erlebt haben". Er ging noch einen Schritt weiter und sagte, die gesamte Region müsse sich an eine "neue, andere Normalität" gewöhnen. US-Präsident Donald Trump flog nach Texas, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Er versprach, die Regierung in Washington werde Texas auf dem "langen und schwierigen Weg zum Wiederaufbau" beistehen.

Tausende obdachlos und in Notunterkünften

Die Lage in Texas ist weiter unübersichtlich. Teilweise reichte das Wasser bis an die Dächer von Einfamilienhäusern. Experten rechnen damit, dass bis zu 30.000 Menschen obdachlos werden könnten.

Der Polizeichef von Houston, Art Acevedo, sagte, die Einsatzkräfte hätten noch keine Zeit, um nach Toten zu suchen. "Ich bin wirklich besorgt darüber, wie viele Leichen wir finden werden", sagte Acevedo der Nachrichtenagentur AP. Bislang sind drei Tote bestätigt. Eine Frau aus Houston sagte aber, sie habe sechs Angehörige verloren, als ihr Van auf einer Brücke von den Wassermassen erfasst wurde. Eine Bestätigung gibt es dafür nicht.

Die Rettungskräfte sind seit Tagen im Dauereinsatz. Bürgermeister Sylvester Turner sagte, mehr als 3.000 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Viele Tausend Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht.



1/14 Retter bei der Arbeit: Harvey ist in den USA der stärkste Hurrikan seit zwölf Jahren. © David J. Phillip/AP/dpa 2/14 Der Hurrikan erreichte zuerst die kleine Küstenstadt Rockport und richtete schwere Schäden an. Viele Häuser in Rockport wurden zerstört, es gab auch mehrere Verletzte, sagte Bürgermeister Carles Wax. © Eric Gay/AP Photo/dpa 3/14 Die Infrastruktur der Küstenstadt existiert praktisch nicht mehr. Es gibt weder Strom noch fließendes Wasser. Die Feuerwehr konnte lange nicht ausrücken, da die Winde zu stark waren. © David J. Phillip/AP/dpa 4/14 Der Hurrikan schwächte sich zwar zu einem Tropensturm ab, aber Meteorologen sagen voraus, dass Harvey in der Region noch tagelang für starken Regen und Überflutungen sorgen wird. "Dieser Sturm wird vier oder fünf Tage toben. Und heute ist Tag eins", sagte Sylvester Turner, Bürgermeister von Houston. © Mark Mulligan/Houston Chronicle/AP/dpa 5/14 Houston ist besonders betroffen. In der viertgrößten Stadt der USA werden bis zu 125 Zentimeter Regen erwartet. © Mohammad Khursheed/Reuters 6/14 Der Sturm hat das Leben in Houston nahezu lahmgelegt: Der Flugbetrieb ist unterbrochen, die wichtigsten Schnellstraßen überflutet. Die Einwohner sollen sich im Notfall auf die Dächer retten, teilte die städtische Katastrophenschutzbehörde mit. © Eric Gay/AP Photo/dpa 7/14 In vielen Städten wurden öffentliche Gebäude zu Notunterkünften umgewandelt. Helfer retteten Menschen mit Booten aus überfluteten Häusern, andere wurden von den Dächern ihrer Häuser von Hubschraubern abgeholt. © Steve Gonzales/Houston Chronicle/AP/dpa 8/14 Die Behörden mussten einige Stadtteile Houstons zwangsevakuieren. Die Maßnahme gilt vor allem für die Deichbezirke entlang des Brazos River. Der Fluss soll auf 18 Meter ansteigen, das sind 90 Zentimeter mehr als der bisherige Höchststand. © Lt. Zachary West, 100th MPAD/Texas Military Department/Handout/Reuters 9/14 US-Präsident Donald Trump hat den Katastrophenfall für Texas ausgerufen. Darum hatte Gouverneur Abbott gebeten, da so Bundesmittel zur Behebung der Sturmschäden freigegeben werden können. © Eric Gay/AP/dpa 10/14 Trump wird am Dienstag in den betroffenen Gebieten erwartet. Er hatte zuvor auf Twitter geschrieben, dass er erst nach Texas reisen werde, wenn dies "keine Störung" des Katastropheneinsatzes verursache. Der Schwerpunkt müsse "auf Leben und Sicherheit liegen". © Richard Carson/Reuters 11/14 Insgesamt erklärte Gouverneur Abbott 50 Bezirke zu Notstandsgebieten. Die Zustände seien "schlecht und werden schlimmer", sagte Abbott. © Scott Olson/Getty Images 12/14 Die Bewältigung der Katastrophe werde Jahre dauern, sagte der Leiter der US-Katastrophenschutzbehörde Fema, Brock Long. Texas stehe "eine beispiellos lange und frustrierende Phase" des Wiederaufbaus bevor. © Daniel Kramer/AFP/Getty Images 13/14 Am Wochenende wurden zwei Menschen getötet. Eine Frau aus Houston blieb mit ihrem Auto in den Fluten stecken und ertrank. Helfer fanden einen zweiten Toten in der Küstenstadt Rockport. © Scott Olson/Getty Images 14/14 Die Lage wird sich laut Meteorologen weiter verschlimmern. Laut Vorhersagen könnte es noch bis Donnerstag oder Freitag weiter regnen. © Brendan Smialowski/AFP Photo/Getty Images

Niemand wird nach seinem Einwanderungsstatus gefragt

In dem Kongresszentrum von Houston, das auch während des Wirbelsturms Katrina vor zwölf Jahren Schutzbedürftige aufgenommen hatte, sind derzeit mehr als 9.000 Menschen untergekommen. Ursprünglich ist das George R. Brown Convention Center nur für 5.000 Menschen ausgelegt. Das Rote Kreuz teilte mit, niemand werde weggeschickt. Doch wegen der hohen Zahl an Hilfesuchenden bekomme nicht jeder ein eigenes Bett. Wer um Unterkunft bitte, werde registriert und mit Essen, Decken, Handtüchern und Kleidung versorgt, hieß es.



Die Stadtverwaltung stellte indes klar, an keiner der zahlreichen Notunterkünfte der Metropole würden Hilfsbedürftige nach dem Einwanderungsstatus gefragt. Niemand müsse entsprechende Papiere vorweisen.

Harvey war Freitagnacht (Ortszeit) als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie 4 auf Land getroffen. Er schwächte sich zwar zu einem Tropensturm ab, bewegte sich aber kaum voran und setzte dadurch den Großraum Houston mit gewaltigen Niederschlagsmengen unter Wasser. Houston und seine Umgebung wurden von den Überschwemmungen besonders hart getroffen, weil dort auf einer Länge von 2.700 Kilometern Kanäle und Bäche verlaufen, die in den Golf von Mexiko abfließen.