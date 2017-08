Beim Einsturz eines fünfgeschossigen Wohngebäudes in der indischen Finanzmetropole Mumbai sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere 25 waren zunächst noch unter den Trümmern begraben, wie die Polizei mitteilte. Mindestens 13 Verschüttete konnten Rettungskräfte, Polizisten und Anwohner bisher befreien. Bewohner eines Nachbarhauses wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen, nachdem an dessen Wänden als Folge des Einsturzes Risse aufgetreten waren.



Örtliche Medien spekulierten, dass zwischen 20 und 40 Menschen in dem Haus gewesen sein könnten, als es einstürzte. Heftiger Monsunregen hatte zwei Tage zuvor Überschwemmungen in der Finanz- und Unterhaltungsmetropole an der Westküste des Landes verursacht. Ob das Wetter bei dem Einsturz eine Rolle spielte, war zunächst offen. Hauseinstürze sind in der Monsun-Saison mit ihren starken Niederschlägen keine Seltenheit in Indien.



Angesichts hoher Nachfrage und laxer Kontrollen werden Häuser oft mit minderwertigem Material gebaut oder einfach ohne Genehmigung aufgestockt. In Mumbai sind zudem viele Häuser über 100 Jahre alt – ihre Fundamente sind von dem heftigsten Regen einer Monsun-Saison seit mehr als 15 Jahren geschwächt. Die Regenzeit in Indien dauert von Juni bis September.

Überschwemmungen - Hunderte Tote in Indien Tagelanger Regen hat zu schweren Überschwemmungen im Westen und Nordosten Indiens gesorgt. Mehr als zwei Millionen Menschen sind betroffen, 514 laut offiziellen Angaben gestorben. © Foto: Anuwar Hazarika, Reuters

Bei Überschwemmungen in Südasien sind in der diesjährigen Monsunzeit bereits mehr als 1.500 Menschen ums Leben gekommen. Allein in Indien starben seit Juni laut aktuellen Zahlen der örtlichen Behörden mehr als 1.300 Menschen. Nordöstliche Bundesstaaten Indiens sind am stärksten betroffen. In Nepal und Bangladesch waren es nach Angaben der Behörden und des Roten Kreuzes jeweils etwas mehr als 140 Tote – die meisten seit der zweiten Augustwoche, als es tagelang heftig regnete. Je ein Drittel der Fläche Nepals und Bangladeschs stand zwischenzeitlich unter Wasser.