Die kanadische Stadt Montreal öffnet ihr Olympiastadion vorübergehend als Notunterkunft für Asylbewerber. Grund sei der überraschende Anstieg der Asylbewerberzahlen, sagte ein Sprecher der Regierungsbehörde Praida, die Asylbewerber in ihren ersten Monaten unterstützt. Seit Januar haben mehr als 4.300 Menschen die Grenze nach Kanada überschritten, um Asyl zu beantragen. Der rasche Anstieg stellt Behörden und ehrenamtliche Helfer vor eine große Herausforderung bei der Verteilung von Ressourcen.

Im Olympiastadion würden in einem geschlossenen Raum zwischen 100 und 450 Betten aufgestellt, berichtete der Sender CBC. Viele der Asylbewerber stammten aus Haiti. Die ersten Flüchtlinge, darunter Kinder und schwangere Frauen, wurden am Mittwoch mit Bussen zum Olympiastadion gebracht. Das Stadion soll bis zum Herbst als Notunterkunft dienen. Die Asylbewerber sollen jeweils nur wenige Wochen im Stadion verbringen, bis die Behörden ihnen längerfristigere Unterkünfte zur Verfügung stellen können.



Viele Flüchtlinge und Migranten sehen in den USA aufgrund der restriktiven Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump nur noch geringe Chancen, Asyl zu erhalten. Besonders der Aufenthaltsstatus haitianischer Staatsbürger in den USA ist derzeit ungeklärt. Nach dem Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 hatten die USA ein Hilfsprogramm verabschiedet, dass Opfern des Bebens einen befristeten Aufenthaltsstatus gewährt. Das Programm sollte im Juli auslaufen, wurde jedoch nach Protesten bis zum Januar 2018 verlängert.

Die Mehrheit der Asylbewerber ist in die Provinz Québec eingereist. Auch die Provinzen Manitoba und British Columbia erleben einen Anstieg der Asylbewerberzahlen. Eine im Jahr 2002 verabschiedete Sichere Drittstaaten-Regelung zwischen Kanada und den USA sieht vor, dass Asylbewerber ihren Antrag im ersten der beiden Staaten stellen müssen, in den sie einreisen. Hilfsorganisationen haben die kanadische Regierung dazu aufgerufen, die Regelung auszusetzen.

Das Stadion war für die Olympischen Sommerspiele 1976 gebaut worden. Montreals Bürgermeister Denis Coderre begrüßte die Neuankömmlinge auf Twitter und versprach ihnen die "volle Unterstützung" der Stadt. Er bezeichnete sie in einem Tweet als Flüchtlinge. Ob die Einwanderungsbehörde die Antragsteller letztlich auch als Flüchtlinge einstufen wird, ist noch unklar.