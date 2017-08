Obwohl in deutschen Städten und Gemeinden im vergangenen Jahr ein Überschuss von viereinhalb Milliarden Euro erwirtschaftet worden ist, können viele Kommunen ihre Schulden nicht abbauen. Die Unterschiede in der Wirtschaftskraft nahmen im vergangenen Jahr zu – obwohl insgesamt einer der besten Haushaltsabschlüsse erzielt wurde, heißt es im Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung.

Große Unterschiede gebe es vor allem zwischen den finanzstarken Regionen im Süden und schwächeren Kommunen im Osten und in Teilen Westdeutschlands. Die insgesamt positive Entwicklung in den kommunalen Kassen wird dem Bericht zufolge vor allem durch die hohen Überschüsse in Bayern und Baden-Württemberg erreicht. In beiden Ländern waren die Städte und Gemeinden über fünf Jahre durchgängig im Plus. In Schleswig-Holstein und im Saarland gelang das hingegen keiner Kommune.



Die mit Abstand höchste kommunale Pro-Kopf-Verschuldung weisen das Saarland (3.733 Euro), Rheinland-Pfalz (3.133), Nordrhein-Westfalen (3.095) und Hessen (2.964) auf. Während Bayern und Baden-Württemberg durch hohe Wirtschaftskraft und Investitionen viel Geld einnehmen, kämpfen vor allem Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit Verbindlichkeiten. Die 17 höchst verschuldeten Kommunen gemessen an den aufgenommenen Kassenkrediten liegen in diesen beiden Ländern. An der Spitze steht das rheinland-pfälzische Pirmasens mit umgerechnet fast 8.000 Euro an Kassenkrediten je Einwohner.

Ursachen der sich bessernden Haushaltslage in den Städten und Gemeinden sind der Untersuchung zufolge vor allem die gute Konjunktur und die dadurch steigenden Investitionen. Die werden allerdings maßgeblich in den süddeutschen Kommunen erzielt. In der Summe der vergangenen beiden Jahre investierten die Kommunen Bayerns pro Einwohner fast dreimal so viel wie die Gemeinden in Sachsen-Anhalt oder im Saarland.



Hohe Einnahmen im Süden

Die wichtigste Einnahmequelle für die Kommunen ist neben der Grundsteuer vor allem die Gewerbesteuer. Im Vergleich der Jahre 2005 und 2015 stiegen die Gemeindesteuern laut dem Bericht zwar um 56 Prozent. Allerdings profitierten davon alle Kommunen in unterschiedlichem Ausmaß mit der Folge, dass die Differenzen bei der Steuerkraft noch größer wurden.

Während in Ostdeutschland bis auf wenige Ausnahmen flächendeckend wenig Steuereinnahmen erzielt werden, liegen sie in Süddeutschland teilweise deutlich über dem Bundesdurchschnitt. So erzielt der steuerstärkste Landkreis München pro Einwohner siebenmal mehr Steuereinnahmen als der Kreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt.

Ähnliche Unterschiede zeigen sich in den Kassenkrediten. Sie dienen eigentlich nur zur Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe, wurden in vielen Kommunen allerdings zum Dauerzustand. Im Vergleich der Jahre 2005 und 2015 wuchs ihr Volumen um mehr als das Doppelte auf fast 50 Milliarden Euro. Dabei sind Kassenkredite kein bundesweites Phänomen. Der Hälfte aller Kommunen sind sie unbekannt. Mit Blick auf den Zehnjahresvergleich kommen die Autoren der Studie zu dem Schluss, dass schwache Kommunen in diesem Zeitraum schwach blieben und sich zunehmend vom bundesweiten Durchschnitt entkoppelten. Etwa jede fünfte Kommune stecke in der Dauerkrise. Kostentreiber waren vor allem Sozialausgaben mit einem Plus von neun Prozent und Personalkosten mit drei Prozent.

Konjunktureintrübung wäre fatal

"Allein die Stadt Essen führt mehr als doppelt so hohe Kassenkredite wie alle Kommunen in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen zusammen", schreibt der Kommunalfinanzexperte der Bertelsmann Stiftung, René Geißler. Für diese Haushalte sei es besonders riskant, wenn sich die Konjunktur eintrübt und damit die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sinken.



Der Deutsche Städtetag hat angesichts der Warnungen vor einem wachsenden Gefälle zwischen armen und reichen Gemeinden eine "Lösung für die Altschulden der Kommunen" gefordert. Die entsprechenden Zahlen im aktuellen Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung seien Beleg dafür, "dass finanzschwache Kommunen ihre Kassenlage aus eigener Kraft kaum verbessern können", teilte der Hauptgeschäftsführer des Städtetags mit.



Bund und Länder müssten daher "eine Lösung für die Altschulden der Kommunen entwickeln, um gerade diesen Städten und Gemeinden eine positive Entwicklungsperspektive zu ermöglichen". Die Lebenswirklichkeit der Menschen in den Städten dürfe sich nicht weiter auseinanderentwickeln. "Dieser Trend muss gestoppt und umgekehrt werden."

Der Kommunale Finanzreport der Bertelsmann Stiftung untersucht alle zwei Jahre die Finanzentwicklung aller 398 kreisfreien Städte und Landkreise einschließlich ihrer kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände.