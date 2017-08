Die Bundeswehr ermittelt intern wegen angeblicher rechtsradikaler Vorfälle bei ihrer Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK). Während einer Abschiedsfeier für einen KSK-Kompaniechef im April 2017 sollen Soldaten den Hitlergruß gezeigt sowie Rechtsrock gehört haben und ein Schweinskopfwerfen veranstaltet haben. Das ergaben Recherchen von Y-Kollektiv, dem jungen Reportageformat von funk, Radio Bremen und dem NDR-Magazin Panorama. Die Bundeswehr hat die Ermittlungen gegenüber den Journalisten bestätigt.

Auch die Staatsanwaltschaft Tübingen hat Ermittlungen wegen angeblicher rechtsextremistischer Handlungen eingeleitet. Das sagte deren Leiter Michael Pfohl. Er habe erst durch den Medienbericht von den Vorfällen erfahren. Nun müsse ermittelt werden, wo sich die Vorfälle ereignet haben, um die Zuständigkeit zu klären.



Die Bundeswehr bestätigte, dass es bei der Abschiedsfeier einen Parcours unter dem Motto Römisch-mittelalterliche Spiele gegeben habe. Zu den Aufgaben zählten unter anderem Bogenschießen und das Werfen von Schweineköpfen. Eine Augenzeugin berichtete Panorama, vier Soldaten hätten danach am Lagerfeuer bei Rechtsrock der Band Sturmwehr und unter Alkoholeinfluss den Hitlergruß gezeigt, darunter der Kompaniechef. Diesen Teil der Feier bestätigte die Bundeswehr den Journalisten nicht: "Nach dem bisherigen Ermittlungsstand haben sich ihre Vorwürfe auf verfassungsfeindliche Äußerungen in Wort, Bild oder Tat nicht bestätigt."



Verteidigungsministerin will rechte Tendenzen bekämpfen

Bei der Feier sollen die Soldaten eine junge Frau eingeladen haben, die als "Hauptpreis" mit dem scheidenden Kompaniechef einvernehmlichen Sex haben sollte. Diese junge Frau wandte sich später an die Journalisten und berichtete von den Soldaten, die den Hitlergruß zeigten und Rechtsrock hörten. Die Augenzeugin hatte sich laut Panorama bereits während der Abschiedsfeier über die rechten Vorfälle empört und anwesende Soldaten angesprochen. Diese hätten demnach versucht, das Problem kleinzureden. Einige ihrer Angaben konnte die junge Frau laut Panorama mit WhatsApp-Nachrichten der Soldaten belegen.

Das Kommando Spezialkräfte ist eine Eliteeinheit der Bundeswehr, die 1996 vor allem für die Befreiung und Evakuierung deutscher Geiseln in Krisengebieten gegründet wurde und stets geheim operiert. Sie war in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan und auf dem Balkan im Einsatz.

In der Bundeswehr sind in den vergangenen Monaten mehrere umstrittene Vorfälle bekannt geworden, bei denen rechtsextreme Tendenzen, Mobbing oder sexuelle Belästigung eine Rolle gespielt haben. Der rechtsextreme Bundeswehrsoldat Franco A. steht im Verdacht, gemeinsam mit Komplizen einen Anschlag geplant zu haben. Der Ende April festgenommene Oberleutnant hatte monatelang ein Doppelleben geführt und sich als syrischer Flüchtling ausgegeben. In einer Ausbildungskaserne in Pfullendorf soll es herabwürdigende und sexuell erniedrigende Praktiken und Aufnahmerituale gegeben haben, bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall waren Vorfälle von Missbrauch und Mobbing bekannt geworden.



Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte im Mai Reformen bei der Bundeswehr angekündigt und eine Umbenennung von Kasernen ins Spiel gebracht, die den Namen von Wehrmachtsoffizieren tragen. Auslöser war die Festnahme von Franco A. Zum Auftakt einer Diskussionsreihe über die Traditionspflege bei der Bundeswehr forderte sie am Donnerstag eine klare Abgrenzung von der Wehrmacht.



Von der Leyen äußerte sich an der Führungsakademie der Bundeswehr, wo ein erster Workshop zur Überarbeitung des 35 Jahre alten Traditionserlasses der Streitkräfte stattfand. Die Ministerin hob hervor, dass die Abgrenzung zur Wehrmacht nicht ausschließe, dass damals "viele einzelne Soldaten in gutem Glauben dienten" – etwa der Widerstand um Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, dessen Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 fehlschlug.