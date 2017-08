Der mutmaßliche Messerstecher von Hamburg, Ahmad A., soll sich seit 2014 mit der Ideologie des "Islamischen Staates" auseinandergesetzt und auch einen Lkw-Angriff erwogen haben. Das geht aus einem Geständnis hervor, das dem Rechercheverbund aus Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR vorliegt.



Demnach wollte A. möglichst viele Christen und Jugendliche töten und als "Märtyrer" sterben. Er bedauere weiterhin, dass er nicht mehr Menschen habe töten können, wird A. zitiert. Zunächst habe er erwogen, wie etwa der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz mit einem Lastwagen oder Pkw in eine Menschenmenge zu fahren. Dann habe er sich aber spontan für einen Messerangriff entschieden.



Das Messer hatte A. in einem Supermarkt aus einer Auslage genommen und damit einen Menschen getötet und sieben weitere verletzt. Schließlich wurde er von Passanten überwältigt. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt. Die Familie von A. distanzierte sich von der Tat. Sie hätten keine Kenntnisse über Verbindungen ihres Sohnes in radikale Kreise gehabt und entschuldigten sich für sein Verhalten.

Seitdem werden immer mehr Details zu dem 26-Jährigen bekannt. So sollen sich seine Mitbewohner in seiner Asylunterkunft mehrmals bei der Heimleitung über A. beschwert haben. Auch Mitarbeiter eines Flüchtlingscafés wandten sich seinetwegen an eine Beratungsstelle. Den Sicherheitsbehörden lagen zahlreiche Hinweise auf eine Radikalisierung vor, er galt als psychisch labil und zeitweise radikalisiert. Dennoch schritten sie nicht ein. Es kam weder zu einer Besprechung zwischen den Behörden, noch wurde Ahmad A. dem sozialpsychiatrischen Dienst vorgeführt.

Am Mittwoch tagte der Hamburger Innenausschuss zu dem Fall. SPD-Innensenator Andy Grote, Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sowie der Chef des Hamburger Verfassungsschutzes, Torsten Voß, wollten im Rathaus den aktuellen Sachstand darstellen und Fragen der Abgeordneten beantworten. Bereits vor der Sitzung des Ausschusses hatte Grote angekündigt, dass 400 alte Fälle überprüft würden, bei denen es Hinweise auf die Radikalisierung von Muslimen gegeben habe.