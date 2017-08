Die niederländische Polizei hat nach der Absage eines Rockkonzerts in Rotterdam wegen einer Terrorwarnung einen weiteren Mann festgenommen. Einsatzkräften nahmen den 22-Jährigen in der Nacht in der an Belgien grenzenden Provinz Nordbrabant in Gewahrsam, teilte Polizeisprecher Roland Ekkers mit. Einzelheiten nannte er nicht. Laut Medienberichten wurde seine Wohnung durchsucht, der Mann werde im Zusammenhang mit einer Anschlagsdrohung verhört.

Ein anderer vorläufig festgenommener Mann stellte sich derweil als falsche Spur und harmlos heraus. Der am Vorabend in Rotterdam festgenommene Fahrer eines Lieferwagens mit Gasflaschen sei betrunken gewesen, teilte die Polizei mit. Der Monteur aus Spanien war durch seine Fahrweise und sein spanisches Kennzeichen aufgefallen. Für die Ladung mit Gasflaschen in seinem Wagen habe er eine nachvollziehbare Erklärung geben können: Sie seien für den Hausgebrauch gewesen.



Niederländische Behörden hatten am Mittwochabend nach einem Hinweis der spanischen Polizei ein Rockkonzert in Rotterdam abgesagt. Die Terrorwarnung habe sich auf das für den Abend geplante Konzert der US-Rockband Allah-Las bezogen, teilte der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, mit. Derzeit könne aber nicht davon gesprochen werden, dass es einen Anschlagsplan gegeben habe.



Justizkreisen zufolge steht der Vorfall nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag in Barcelona vergangene Woche. Die kalifornischen Musiker, deren Namenswahl nach eigenen Angaben nichts mit religiösen Inhalten zu tun hat, teilten mit, sie seien dankbar, dass die mögliche Gefahr entdeckt wurde, bevor jemand verletzt worden sei.