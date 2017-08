Der russische Kremlkritiker und linke Aktivist Sergej Udalzow ist aus mehrjähriger Lagerhaft entlassen worden. "Er ist frei", schrieb seine Ehefrau auf Facebook. Seine Anwältin bestätigte der Agentur Tass, dass Udalzow seine Haftstrafe zur Gänze verbüßt habe.

Die russische Justiz hatte Udalzow für gewaltsame Proteste auf dem Moskauer Bolotnajaplatz vor der Amtseinführung von Präsident Wladimir Putin im Mai 2012 verantwortlich gemacht. Der Oppositionelle und ein Mitangeklagter hätten Gewalt gegen die Polizei provoziert, begründete der Richter sein Urteil. Udalzows Verteidiger hatte den Prozess damals als politisch motiviert bezeichnet.

Udalzow saß seit 2013 in Hausarrest. Ein Jahr später wurde der Oppositionspolitiker der Linken Front in einem umstrittenen Prozess zu viereinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt. Unmittelbar darauf war er in Hungerstreik getreten und im Straflager bei Tambow, 450 Kilometer von Moskau entfernt, auch in Isolationshaft gesperrt worden.

Der prominente Oppositionelle Alexej Nawalny gratulierte dem 40-Jährigen zur Haftentlassung. "Udalzow saß für einen politisch fabrizierten Fall im Gefängnis. Er hat sich wacker gehalten", schrieb Nawalny auf Twitter. Er selbst wurde mehrfach angeklagt, verhaftet oder unter Hausarrest gestellt, unter anderem wegen angeblichen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte das als Willkür verurteilt. Wegen dieser Vorstrafen darf er nach einer Entscheidung der russischen Wahlkommission auch nicht bei der Präsidentenwahl antreten.