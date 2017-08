Der Busunfall mit 18 Toten auf der Autobahn 9 in Oberfranken ist nach Angaben der Ermittler durch eine Unaufmerksamkeit des Fahrers verursacht worden. Der Reisebus sei wegen seiner verzögerten Reaktion mit einer Geschwindigkeit von 60 oder 70 Stundenkilometern auf den Anhänger eines Sattelzugs aufgefahren, sagte der Hofer Staatsanwalt Jochen Götz. Der Bus war auf der rechten Spur unterwegs, als der vor ihm fahrende Lastwagen auf der Höhe von Münchberg seine Geschwindigkeit wegen eines Staus auf 28 Kilometer pro Stunde reduzierte. Warum der Fahrer das zu spät bemerkte, konnten die Ermittler nicht herausfinden.



Durch den Aufprall habe sich die Front des Busses nach hinten geschoben. Daraufhin sei es zu Kurzschlüssen an Batterie und der Elektrik im vorderen Bereich gekommen. Gleichzeitig sei der ebenfalls im vorderen Busbereich verbaute Zusatztank zerplatzt, der Treibstoff habe sich durch die Kurzschlüsse entzündet. Weil die Front des Busses durch den Unfall aufgerissen worden sei, habe sich außerdem noch das Feuer im Bus schlagartig ausbreiten können, sagte Götz. Er bezeichnete das Unglück als eine "Verkettung mehrerer tragischer Umstände".

Brandbeschleuniger Druckluft

Die entwichene Luft aus den Drucklufttanks habe als Brandbeschleuniger gewirkt. In großen Fahrzeugen steuert Druckluft die Bremsen oder auch das Öffnen und Schließen der Türen. Diese Druckluft wird in Kompressoren erzeugt und in Tanks aufbewahrt. Diese Tanks gingen bei dem Unfall kaputt.

Die Ermittler schlossen hingegen aus, dass der Bus oder der Lkw bereits vor dem Zusammenstoß gebrannt haben könnten. Dies hatten Experten nach dem Unfall als mögliche Ursache für das schnelle Ausbreiten des Feuers angegeben. Die Ermittler stellten auch keine technischen Mängel bei den Fahrzeugen fest. Der 2013 gebaute und Anfang 2014 erstmals eingesetzte Bus eines Unternehmers aus Löbau in Sachsen verfügte allerdings nicht über ein Assistenzsystem, das beispielsweise bei einem drohenden Auffahrunfall automatisch abbremst. Dieses System sei erst bei neueren Busmodellen Pflicht, sagte der Chef der Verkehrspolizei Hof, Horst Thiemt.



Die Reisegruppe bestand aus 35 Personen, überwiegend Senioren aus Sachsen. Sie waren unterwegs nach Italien. 18 Menschen wurden bei dem Unfall getötet, darunter auch der Busfahrer. 30 Menschen wurden verletzt. Zwei Verletzte liegen noch immer im Krankenhaus, alle anderen sind nach Angaben der Ermittler inzwischen entlassen.

Der Unfall hat eine Debatte über schärfere Sicherheitsvorgaben für Busse ausgelöst. Baden-Württemberg zieht eine Bundesratsinitiative zum obligatorischen Einsatz von Notbremssystemen für Busse in Erwägung. Das System ist erst bei Bussen ab Baujahr 2015 vorgeschrieben, die Fahrer können es außerdem abschalten, was sie vermutlich auch häufig tun.



Zudem könnte nach dem Busbrand zum ersten Mal die jüngste Gesetzesverschärfung gegen Gaffer angewandt werden. Autofahrer hatten die Zufahrt für die Rettungskräfte erschwert.