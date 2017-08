Die spanischen Sicherheitsbehörden haben offenbar schon im Mai eine Warnung vor einem Anschlag auf die Touristenmeile La Rambla erhalten. Das bestätigte der Innenminister der katalanischen Regionalregierung, Joaquim Forn. Der Hinweis sei aber als "sehr wenig glaubwürdig" eingestuft worden.



Forn dementierte, dass die Informationen vom US-Geheimdienst CIA oder dem US-Terrorabwehrzentrum NCTC stammten. Zuvor hatten die Zeitungen El Periódico de Catalunya und El País übereinstimmend berichtet, das NCTC habe die katalanische Polizei sowie den spanischen Geheimdienst CNI vor einem Anschlag in Barcelona gewarnt. El Periódico zitierte aus dem Hinweis vom 25. Mai: "Unbestätigten Informationen mit unbekannter Glaubwürdigkeit von Ende Mai 2017 zufolge plante der IS, im Sommer terroristische Anschläge gegen touristische Ziele in Barcelona zu verüben, insbesondere die Straße Las Rambla."

Das zitierte Dokument sei ein Zusammenschnitt, sagte Forn. Der Hinweis stamme "aus anderen Quellen" und stehe nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 17. August. Die spanischen Behörden würden Dutzende Hinweise ähnlicher Art erhalten. In diesem Fall habe man die Glaubwürdigkeit als sehr niedrig eingestuft.

Ein Sprecher des spanischen Geheimdiensts wollte die Informationen auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP weder bestätigen noch dementieren. Der spanische Radiosender SER zitierte Antiterrorermittler, wonach der veröffentlichte Warnhinweis aus den USA echt sei.

Bei dem Anschlag in Barcelona mit einem Lieferwagen und einem vereitelten Attentat in der Ortschaft Cambrils waren vor zwei Wochen 16 Menschen getötet und mehr als 120 weitere verletzt worden. Die Terrorzelle hatte nach den Erkenntnissen der Ermittler ursprünglich noch viel verheerendere Anschläge auf Sehenswürdigkeiten in Barcelona geplant.