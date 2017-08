Die spanische Polizei hat das letzte Mitglied der katalanischen Terrorzelle identifiziert, die in der vergangenen Woche bei Anschlägen in Barcelona und Cambrils 15 Menschen getötet hatte. Experten hätten mittels DNA-Proben die Identität der zweiten Leiche bestimmt, die in einem explodierten Haus in Alcanar, 200 Kilometer südlich von Barcelona, gefunden worden war. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. In dem Haus hatte die Gruppe die Attentate offenbar vorbereitet. Die Ermittler fanden dort 120 gelagerte Gasflaschen und einen Sprengstoffgürtel.



Bereits seit einigen Tagen ist klar, dass es sich bei der ersten Leiche um den als Anführer der Terrorzelle gesuchten Imam Abdelbaki Es Satty handelt. Bei dem zweiten Toten soll es sich spanischen Medienberichten zufolge um Youssef A. handeln. Die Zeitung La Vanguardia schreibt, A. sei der dritte Bruder, der verdächtigt wird, die Anschläge mitgeplant zu haben. Der erste Bruder wurde in Cambrils von der Polizei erschossen, der zweite war unter den vier Verdächtigen, die nach dem Terrorakt festgenommen wurden.



Am Nachmittag ließ der Untersuchungsrichter zwei der vier Festgenommenen frei. Sahl El K. und Mohammed A. würden aus Mangel an Beweisen und unter Auflagen freigelassen, sagte der Richter. Beide mussten ihre Pässe abgeben und müssen sich regelmäßig bei Gericht melden, während die Ermittlungen laufen.

Sahl El K. arbeitete in einem Internetcafé in Ripoll. Er war festgenommen worden, weil er Flugtickets für einige der Attentäter gekauft hatte. Bei seiner Anhörung vor Gericht gab er zu Protokoll, er habe das nur gemacht, um davon finanziell zu profitieren.

Auf den zweiten Freigelassenen, Mohammed A., war der Wagen zugelassen, den die Attentäter beim Anschlag von Cambrils verwendet hatten. A. erklärte dem Richter, sein Bruder habe den Wagen genutzt. Sein Name habe nur auf der Zulassung gestanden.

Zwei Verdächtige in Untersuchungshaft

Gegen die übrigen beiden Verdächtigen hatte der Richter bereits am Montag Untersuchungshaft verhängt. Einer davon ist der 21-jährige Houli C., der verletzt wurde, als es in der Bombenwerkstatt der Terrorzelle zu einer Explosion gekommen war. Ebenfalls in Untersuchungshaft ist der 28-jährige Driss O. Gemeinsam hatten die beiden bei ihrem Verhör ausgesagt, der Imam sei der Planer der Terroranschläge gewesen und habe sich in die Luft sprengen wollen.

Ursprünglich plante die Gruppe demnach Sprengstoffanschläge auf Sehenswürdigkeiten in Barcelona. Nach der Explosion und dem Tod des Imams änderten die restlichen Mitglieder der Zelle ihren Plan. Einer von ihnen tötete mit einem Transporter auf der Rambla in Barcelona 13 Menschen und erstach auf der Flucht einen weiteren. Fünf Mitglieder der Zelle wollten in dem Küstenort Cambrils mit Messern und einer Axt Passanten töten, sie gerieten aber in eine Polizeikontrolle und überfuhren auf der Flucht eine Frau, die dadurch starb. Die fünf Männer wurden von der Polizei erschossen.