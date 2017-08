Die Bundesregierung hat sich erschüttert über den Terroranschlag in Spanien gezeigt. "In tiefer Trauer sind wir bei den Opfern des widerwärtigen Anschlags in Barcelona, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag auf Twitter. Man stehe in Solidarität und Freundschaft an der Seite der Spanier.

Auch Außenminister Sigmar Gabriel reagierte mit Entsetzen: "Bin tief erschüttert über Nachrichten aus Barcelona. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Freunden und Angehörigen", teilte der SPD-Politiker via Twitter mit. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zeigte sich geschockt und wütend. "Ein feiger Anschlag auf unsere Werte! Meine Gedanken sind bei Opfern und Angehörigen", schrieb er.

Der spanische König Felipe VI. verurteilte den Anschlag scharf. "Das sind Mörder, einfach Kriminelle, die uns nicht terrorisieren werden", schrieb der Palast auf Twitter. Zugleich drückte der Hof seine Solidarität aus: "Ganz Spanien ist Barcelona. Die Ramblas werden wieder für alle da sein". Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy brach seinen Urlaub ab, um nach Barcelona zu reisen. "Ganz Spanien ist bei den Opfern und ihren Familien", schrieb Rajoy auf Twitter.



EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani teilte mit: "Meine Solidarität mit den Opfern des terroristischen Anschlags von Barcelona. Volle Unterstützung für die Behörden." Die gesamte EU sei vereint in der Verteidigung des Friedens. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte bestürzt die Attacke. "Ich verurteile den furchtbaren Angriff in Barcelona. Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen. Wir stehen vereint im Kampf gegen den Terrorismus."



Papst Franziskus habe mit großer Besorgnis die Vorgänge in der katalanischen Hauptstadt zur Kenntnis genommen, teilte Vatikansprecher Greg Burke mit. "Der Papst betet für die Opfer dieses Attentats und wünscht seine Nähe zum ganzen spanischen Volk zu bekunden, besonders zu den Verletzten und den Familien der Getöteten", sagte Burke.



"Die Vereinigten Staaten verurteilen den Terroranschlag in Barcelona", schrieb US-Präsident Donald Trump auf Twitter und versprach die Unterstützung der USA. "Seid zäh und stark, wir lieben euch!", sagte Trump. Als erste öffentliche Reaktion aus dem Weißen Haus hatte zuvor First Lady Melania Trump getwittert: "Gedanken und Gebete für Barcelona".

"Meine Gedanken sind bei den Opfern dieses barbarischen Terrorangriffs", schrieb Londons Bürgermeister Sadiq Khan auf Twitter. "London steht im Kampf gegen das Übel des Terrorismus an der Seite von Barcelona." Der Parteivorsitzende der britischen Labour-Partei Jeremy Corbyn teilte mit: "Meine Gedanken sind mit den Getöteten und Verletzten, und den Rettungskräften, die arbeiten, um Leben zu retten.

Auch der Fußballverein FC Barcelona zeigte sich tief bestürzt über den Angriff. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und mit den Menschen von Barcelona", gab der Verein über Twitter bekannt.