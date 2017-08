Der Bürgermeister der vom Hochwasser geplagten Millionenmetropole Houston in Texas hat zunächst für eine Nacht eine Ausgangssperre verhängt. Von 22 Uhr abends bis fünf Uhr morgens sollen die Bewohner ihre Häuser nicht verlassen. So will die Stadt Plünderungen und andere kriminelle Machenschaften verhindern. Teilweise hätten sich Kriminelle als Polizisten verkleidet und Bewohner zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert, sagte Bürgermeister Sylvester Turner.

In Houston und Umgebung sind nach dem Durchzug des Tropensturms Harvey mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Dort fiel in den vergangenen Tagen die Rekordmenge von bis zu 132 Zentimetern Regen; weite Teile des Stadtgebietes wurden überflutet, mehrere Stauseen liefen über. Tausende Menschen wurden vorübergehend obdachlos. Viele konnten nur mit Booten und Hubschraubern aus ihren bis unter den Dachfirst vollgelaufenen Häusern gerettet werden. Bürgermeister Turner kündigte an, weitere Notquartiere für Schutzsuchende zu öffnen. Nach Angaben des Roten Kreuzes suchten in Texas bereits etwa 17.000 Menschen Zuflucht in Notunterkünften.



Anwohner um überflutete Chemiefabrik evakuiert

Die Infrastruktur in und um Houston ist weitgehend zusammengebrochen. Rettungskräfte kämpften sich mit Booten durch die braunen Wassermassen, um festsitzende Menschen aus ihren Häusern zu befreien und in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben der Behörden evakuierten Rettungskräfte in der Stadt in den vergangenen Tagen 3.500 Menschen.

Unter anderem wurden Anwohner einer im Überschwemmungsgebiet liegenden Chemiefabrik in Texas in Sicherheit gebracht. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilten die Behörden mit. Der französische Konzern Arkema, dem die Fabrik in Harris County gehört, erklärte, die Anlage sei überschwemmt. Es sei möglich, dass Chemikalien reagierten und ein Feuer ausbreche, das eine schwarze Rauchwolke auslöse. Wie giftig diese Wolke sein würde, teilte der Konzern nicht mit. In der Fabrik werden organische Peroxide produziert.

1/17 Mit Autos und Rettungswagen ist kein Durchkommen mehr: In weiten Teilen der Stadt Houston müssen sich die Bewohner mit Schlauchbooten in Sicherheit bringen. © David J. Phillip/AP/dpa 2/17 Tausende Menschen sind durch den Tropensturm Harvey obdachlos geworden. © Adrees Latif/Reuters 3/17 1.000 Anrufe pro Stunde: Die Einsatzkräfte kommen nicht hinterher, die Notrufe zu bearbeiten. Für die Suche nach Vermissten war noch gar keine Zeit. © Ralph Barrera/Austin American-Statesman/AP/dpa 4/17 Dieser Mann hilft seiner Nachbarin in ein Rettungsboot. © Jonathan Bachman/Reuters 5/17 Jetzt wird auch das verschmutzte Trinkwasser zum Problem: Die Bewohner Houstons, sollten sie denn noch in ihren Häusern sein, sollten das Wasser wenn möglich abkochen, mahnen die Behörden. © David J. Phillip/AP/dpa 6/17 Der Nationale Wetterdienst warnt weiter vor sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen. Weil sich Tropensturm Harvey nur langsam bewegt, wird mit weiterem Regen bis Donnerstag gerechnet. © Mark Ralston/AFP/Getty Images 7/17 Die zweijährige Madelyn N. wird von einem Feuerwehrmann in Sicherheit gebracht. © Gerald Herbert/AP/dpa 8/17 Auch Haustiere gehören zu den Opfern des Hurrikans, diese beiden haben es aber geschafft: Ein Mann hält in Houston seine Hunde fest im Arm, nachdem die texanische Nationalgarde sein Haus evakuiert hat. © U.S. Army National Guard/Capt. Martha Nigrelle/Handout/Reuters 9/17 Dieses Militärfahrzeug schafft es noch durch die Fluten und bringt Bewohner aus dem Bezirk Clodine in Sicherheit. Schulen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. © Mark Ralston/AFP/Getty Images 10/17 Das Militär hilft dabei, Flutopfer in andere Städte zu verlagern. © Yi-Chin Lee/Houston Chronicle/AP/dpa 11/17 Diese Bilder aus dem George R. Brown Convention Center gab es schonmal: Vor zwölf Jahren wurden hier schon einmal Schutzbedürftige aufgenommen. Damals wegen des Wirbelsturms Katrina. © LM Otero/AP/dpa 12/17 Trockene Kleidung, Essen, ein Schlafplatz: Nicht alle Menschen werden George Brown Convention Center in Houston werden die Nacht auf einer Matratze verbringen können. Das Notlager hat fast doppelt soviele Menschen aufgenommen, wie eigentlich vorgesehen. © Louis DeLuca/The Dallas Morning News/AP/dpa 13/17 Die Menschen wissen sich zu helfen und haben sich ihre eigenen Schlaflager gebaut. Bis zu 30.000 Menschen könnten dauerhaft obdachlos sein. © LM Otero/AP/dpa 14/17 Die Behörden haben den Menschen in Houston geraten, sich für drei Tage mit Vorräten einzudecken – soweit es denn noch möglich ist. © Brendan Smialowski/AFP/Getty Images 15/17 Das "X" auf diesen Wohnmobilen zeigt, dass die Fahrzeuge durchsucht wurden, nachdem Harvey sie umstürzen ließ. © Eric Gay/AP/dpa 16/17 US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind mit der Air Force One in Corpus Christi angekommen. Die texanische Küstenstadt war eine der ersten, die in der Nacht zum Freitag von Sturm Harvey getroffen wurde. © Evan Vucci/AP/dpa 17/17 Die Luftaufnahme zeigt das Ausmaß der Überschwemmungen in Houston. Teilweise reicht das Wasser bis kurz unter die Dächer. © David J. Phillip/AP/dpa

Unterdessen versprach US-Präsident Donald Trump den Betroffenen finanzielle Unterstützung. Es werde sehr kostspielig, sagte Trump bei seinem Besuch in den Katastrophengebieten, ohne jedoch genaue Summen zu nennen. Er werde mit dem Kongress zusammenarbeiten, um ein Rettungspaket zu schnüren und die Folgen des Sturms zu beheben. "Ich denke, wir werden die richtige Antwort finden." Aber womöglich habe es noch nie größere Schäden in der Geschichte des Landes gegeben, so Trump in Austin. Bislang gilt der Wirbelsturm Katrina, der 2005 New Orleans zerstörte, als teuerster Hurrikan in den USA. Die Regierung half damals mit etwa 100 Milliarden Dollar.

Viele Anwohner nicht gegen Flutschäden versichert

Trump machte sich in der Stadt Corpus Christi ein Bild von der Lage. Beim Besuch einer Feuerwache lobte er die Arbeit der Einsatzkräfte und der Behörden im Kampf gegen die Fluten. "Texas kommt mit allem zurecht", sagte der Präsident. Wirtschaftschefs und Prominente spendeten zum Teil große Summen für die Hochwasseropfer, von denen viele nicht gegen Flutschäden versichert sind.

Einige Bankenregulierer riefen die Geldhäuser des Landes unterdessen auf, ihren Kunden bei den Zahlungsmodalitäten für Kredite entgegenzukommen. Spätere Zahlungen von Darlehensnehmern in den betroffenen Hochwassergebieten sollten möglich sein. Zugleich sollten mehr neue Kredite in diese Gemeinden gehen.

Stark betroffen von dem Unwetter sind weiterhin auch viele Airlines. Tausende Flüge mussten in den vergangenen Tagen bereits gestrichen werden, die Flughäfen in Houston bleiben geschlossen. Ein Regierungsvertreter sagte, trotz Kerosinengpässen und überfluteten Zufahrtsstraßen könnten die Airports noch im Laufe der Woche wieder öffnen; sie könnten aber wohl erst nächste Woche wieder voll ausgelastet werden.

Stärkste Regenfälle auf US-Festland

Die Niederschläge durch Hurrikan Harvey sind die höchsten, die je auf dem US-Festland gemessen wurden. In Cedar Bayou in der Nähe von Mont Belvieu erreichten die Pegel eine Höhe von 132 Zentimetern. Mehr Niederschlag auf einem Fleck gab es in den USA bisher nur 1950 nach dem tropischen Zyklon Hiki in Haiwaii. Dort vielen 133 Zentimeter Regen, Hawaii war damals aber noch kein offizieller US-Staat.



Lousiana rüstet sich für den Sturm

Harvey gewinnt weiterhin an Stärke hinzu. Der Sturm bewegt sich nach Angaben des US-Hurrikan-Zentrums in Richtung Louisiana weiter. Der Nachbarstaat, in dem auch die 2005 durch Katrina verwüstete Stadt New Orleans liegt, bereitet sich auf schwere Regenfälle mit folgendem Hochwasser vor. In New Orleans blieben Schulen und Behörden am Dienstag geschlossen. Bürgermeister Mitch Landrieu empfahl den Bewohnern, ihr Haus nicht zu verlassen. Er riet ihnen, Essen, Getränke und Medikamente für mindestens drei Tage vorrätig zu haben. Gouverneur John Bel Edwards sagte, Louisiana stehe das Schlimmste aller Wahrscheinlichkeit nach noch bevor.