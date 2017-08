Hurrikan Harvey die Küste des US-Staats Texas erreicht. Das Auge des Sturms sei auf das Festland getroffen, teilte das Nationale Hurrikanzentrum mit. Zuvor war Harvey auf die zweithöchste Kategorie der Hurrikan-Skala hochgestuft worden. Die Winde erreichten Geschwindigkeiten zwischen 185 und 233 Stundenkilometern. US-Präsident Donald Trump teilte auf Twitter mit, er habe auf Anfrage des Gouverneurs von Texas, Greg Abbott, den Katastrophenzustand ausgerufen. Dadurch würden die Regierungsgelder für Hilfsmaßnahmen verfügbar.

Der Hurrikan könnte zum schwersten Sturm in den USA werden, seit vor zwölf Jahren Katrina die Stadt New Orleans und die umliegende Gegend verwüstet hatte. Betroffen sind 16 Millionen Menschen, die auf dem 560 Kilometer langen Küstenstreifen zwischen den Städten Brownsville und Houston wohnen. Aber auch im Landesinneren könnte der Sturm für Verwüstungen sorgen. Präsident Trump erklärte den Sturm zum Katastrophenfall.



Hunderttausenden wird zur Evakuierung geraten – niemand muss

Für die Einwohner von sieben Bezirken an der Küste wurde eine Evakuierung angeordnet, sie müssen sich dem aber nicht beugen. In der Hafenstadt Corpus Christi mit gut 300.000 Einwohnern ist nach Angaben von Reportern vor Ort und der Zeitung Caller Times das öffentliche Leben weitgehend zum Stillstand gekommen.

Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami warnte die Bewohner der Region vor katastrophalen Folgen, wenn der Sturm in der Nacht zum Samstag auf Land trifft. "Wir hoffe, Ihnen ist klar, dass Sie das umbringen kann", sagte Meteorologe Dennis Felgten.



Meteorologen warnen vor Katastrophe

Die Ausläufer des Hurrikans sorgten bereits zuvor für steigende Wasserpegel. Der Wind blies mit der Kraft eines Tropensturms. Das Hurrikan-Zentrum warnte, dass damit die Zeit für Vorbereitungen im Freien abgelaufen sei. "Sie müssen einen sicheren Ort finden und dort bleiben."

Es wird damit gerechnet, dass Harvey Sturmfluten und massive Überschwemmungen mit sich bringt, möglicherweise sogar in Gebieten bis zu 160 Kilometer im Landesinneren. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, warnte seine Landsleute vor "einer sehr großen Naturkatastrophe".

Harvey sollte jüngsten Berechnungen zufolge noch am Abend nahe Corpus Christi auf das Festland treffen. In dem Gebiet von Corpus Christi bis Galveston leben knapp sechs Millionen Menschen, was etwa der Bevölkerung von Hessen entspricht. Dort hatten Bewohner zuvor Sandwälle gebaut und ihre Fenster verbarrikadiert. Viele deckten sich für die kommenden Tage mit Benzin und Proviant ein.



In der Region ist auch fast die Hälfte der US-Raffinerie-Kapazität angesiedelt, im Golf selbst knapp ein Fünftel der Öl-Produktion des Landes. Viele der Anlagen wurden vorsorglich geschlossen.



Harvey ist größer als Sandy

Harvey ist der erste Hurrikan dieser Stärke seit Katrina und Wilma im August und Oktober 2005 auf US-Festland trafen. Supersturm Sandy, der 2012 New York und New Jersey heimsuchte, war weniger stark und auch nicht mehr als Hurrikan eingestuft worden, als er die Küste erreichte. Dennoch richtete er großflächige Verwüstungen an.