Hurrikan "Harvey" hat im US-Bundesstaat Texas schwere Verwüstungen angerichtet. In der Hauptstadt Houston sorgte der Sturm für starke Überschwemmungen. Der Nationale Wetterdienst der USA warnte, die Auswirkungen seien beispiellos und überstiegen alle Erwartungen. Die Bürger müssten allen Anordnungen der Behörden Folge leisten. Bestätigt sind bisher zwei Tote.

Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) stufte "Harvey" zwar vom Hurrikan zum Tropensturm herunter, warnte zugleich aber vor lebensbedrohlichen Überschwemmungen. Vorhersagen zufolge könnte der Wirbelsturm noch mehrere Tage über der US-Golfküste verharren.

Insbesondere in Houston offenbarte sich die Lage mit jeder Minute dramatischer. Die Betriebe beider Flughäfen wurden eingestellt. Im gesamten Staat seien 250 Fernstraßen wegen Überflutung gesperrt, sagte Texas Gouverneur Greg Abbott in Austin. Er aktivierte 3000 Mitglieder der Nationalgarde. Gegenüber dem Sender Fox News sagte Abbott, die Schäden würden wahrscheinlich Milliardenhöhen erreichen. Dies werde sich aber erst in den kommenden Tagen zeigen. Die Anlagen der texanischen Ölindustrie seien jedoch wirksam geschützt worden. Mehr als 110 Ölplattformen im Golf von Mexiko wurden evakuiert.

Die Hochwasserschäden durch Hurrikan "Harvey" könnten ähnlich hoch liegen wie bei "Katrina". Für präzise Schätzungen sei es noch zu früh, da der Sturm noch weiter wütete, teilte der Branchendienst Insurance Information Institute am Sonntag mit. Es seien hauptsächlich Kosten wegen der zu erwartenden Regenfälle und Überschwemmungen zu erwarten, weniger wegen des Windes. Bei "Katrina" 2005 gab es in den US-Bundesstaaten Louisiana und Mississippi versicherte Hochwasserschäden von mehr als 15 Milliarden Dollar.

Houston ist die viertgrößte Stadt der USA, binnen 24 Stunden fielen dort 60 Zentimeter Regen. Viele Straßen wurden überschwemmt. Die Stadt machte öffentliche Gebäude als Notunterkünfte zugänglich. Zudem leiteten die Behörden die Evakuierung eines der größten Krankenhäuser ein, da das Erdgeschoss überschwemmt und die Stromversorgung beeinträchtigt sei.

Die städtische Katastrophenschutzbehörde forderte die 2,3 Millionen Einwohner auf, sich auf Dächer zu retten, wenn das oberste Stockwerk ihres Hauses nicht mehr sicher sei. Houstons Bürgermeister Sylvester Turner verteidigte seine Entscheidung, die 2,3 Millionen Einwohner Houstons nicht zur Evakuierung aufgefordert zu haben. Welche Gebiete überschwemmt würden, sei unvorhersehbar gewesen. Feuerwehrchef Samuel Pena sagte, von Mitternacht bis gegen 10.30 Uhr (Ortszeit) hätten seine Leute auf mehr als 2500 Notrufe reagiert. Zudem habe die Feuerwehr in der Nacht innerhalb von drei Stunden mehr als 250 Mal Menschen aus Fahrzeugen im Hochwassergebiet gerettet.

Eine Frau starb in Houston, als sie ihr Auto auf einer überfluteten Straße verließ. Zuvor teilten die Behörden mit, dass im Bezirk Aransas ein Mensch gestorben sei, als während des Sturms in seinem Haus ein Feuer ausbrach.

Auch in Dallas fiel die Entscheidung, für Betroffene des Hurrikans "Harvey" das Kongresszentrum als Notunterkunft zu öffnen. Der Staat Texas habe offiziell angefragt, das Kay Bailey Hutchinson Convention Center ab Dienstagmorgen für rund 5000 Menschen zu öffnen, teilte der Leiter des Katastrophen-Zentrums von Dallas, Rocky Vaz, mit.