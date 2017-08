In einer überfluteten Chemiefabrik im US-Bundesstaat Texas haben sich zwei Explosionen ereignet. Das teilte der Betreiberkonzern Arkema mit. Örtliche Rettungskräfte hätten außerdem gemeldet, dass über der Anlage in Crosby schwarzer Rauch aufsteige. Die Fabrik in der Nähe von Houston war infolge des Sturms Harvey überschwemmt worden, Anwohner im Umkreis der Anlage waren bereits vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Es bestehe die Gefahr weiterer Explosionen, hieß es.



Nach Angaben des örtlichen Sheriffs sei ein Hilfssheriff ins Krankenhaus gekommen, nachdem er Rauch eingeatmet hatte. Neun weitere seien als Vorsichtmaßnahme selbst in die Klinik gefahren. Eine Sprecherin von Arkema sagte lokalen Medien, es sei nicht klar, ob tatsächlich auch alle Anwohner der Aufforderung zur Evakuierung gefolgt seien.



One deputy taken to hospital after inhaling fumes from Archem plant in Crosby. 9 others drove themselves to hospital as precaution. — HCSOTexas (@HCSOTexas) 31. August 2017

Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, in den Produktionshallen stehe nach dem Tropensturm das Wasser fast zwei Meter hoch. "Die in der Fabrik genutzten Chemikalien haben sich erhitzt, nachdem die Stromversorgung zur Kühlung der Anlage ausgefallen war", sagte der Geschäftsführer des französischen Petrochemiekonzerns Arkema. Der Betreiber hatte bereits davor gewarnt, dass Explosionen und Großfeuer in dem Werk in Crosby nicht mehr zu verhindern seien. Arkema versicherte, dass es Notfallpläne gebe.



Arkema stellt in dem 40 Kilometer nordöstlich von Houston gelegenen Ort Crosby organische Peroxide her, die bei niedrigen Temperaturen gelagert werden müssen. Inzwischen hat Harvey den Staat Louisiana erreicht. Das US-Hurrikan-Zentrum stufte den Sturm in der Nacht zum Donnerstag aber zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herab.