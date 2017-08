Bei einer Explosion im Zentrum von Kiew sind zwei Menschen verletzt worden. Die Explosion am 26. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine sei kurz nach 14 Uhr durch ein "unbekanntes Objekt" ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. Weitere Details wurden nicht bekannt. Ein ukrainischer Fernsehsender zeigte Bilder, auf denen eine Frau zu sehen war, die in der Nähe des Regierungsgebäudes auf dem Boden liegt.



Wegen der Feierlichkeiten zum Jahrestag ist auch US-Verteidigungsminister James Mattis in der ukrainischen Hauptstadt. In seinem Beisein wurde in Kiew eine Militärparade abgehalten. Etwa 4.500 Angehörige von Streitkräften und Sicherheitsorganen des Landes sowie Soldaten verbündeter Länder marschierten in Kiew über den Maidan, den zentralen Platz der Unabhängigkeit. Abgesichert wurde die Veranstaltung von 7.000 Polizisten.

An der Parade nahmen auch Veteranen der seit April 2014 währenden sogenannten Antiterroroperation im Osten des Landes teil. Ab Mitternacht (23.00 Uhr MESZ) soll dort wegen des Schulbeginns am 1. September eine neue Waffenruhe in Kraft treten.



US-Außenminister Mattis traf sich am Nachmittag in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und anderen Regierungsmitgliedern. Dabei sicherte er der ehemaligen Sowjetrepublik die Unterstützung seines Landes zu und griff Russland an: "Trotz Russlands Dementi wissen wir, dass es die internationale Grenze mit Gewalt neu ziehen will." Die USA würden niemals die Annexion der Halbinsel Krim durch Russland akzeptieren. "Haben Sie keinen Zweifel. Die Vereinigten Staaten stehen zur Ukraine."



Russland warf der US-Minister vor, sich nicht an die Vereinbarungen aus dem Minsker Abkommen zu halten. Dieser vor zwei Jahren geschlossene Pakt hatte das Ziel, die Gewalt in der Ostukraine einzudämmen, wo prorussische Rebellen sich nach der Annexion der Krim gegen die ukrainische Regierung erhoben hatten. Nach Einschätzung westlicher Staaten wurden sie dabei von Russland mit Waffen und auch mit Soldaten unterstützt.



Mattis sagte, die US-Regierung habe kürzlich der Lieferung militärischer Ausrüstung im Wert von 175 Millionen Dollar (148 Millionen Euro) zugestimmt. Ob die USA der ukrainischen Armee auch tödliche Waffen liefern werde, werde noch geprüft. Kiew wünscht sich seit einigen Jahren mehr Waffenlieferungen, insbesondere Panzerabwehrraketen.