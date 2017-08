Tropensturm Harvey hat den US-Bundesstaat Louisiana erreicht. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums traf er am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) in der Grenzregion zum Nachbarstaat Texas zum zweiten Mal auf Land und brachte "sintflutartigen Regen" mit sich. Die Meteorologen warnten vor lebensbedrohenden Überflutungen.



Der Bürgermeister von New Orleans, Mitch Landrieu, hat den Bewohnern empfohlen, ihr Haus nicht zu verlassen. Er riet ihnen, Essen, Getränke und Medikamente für mindestens drei Tage vorrätig zu haben. Einem Bericht des Senders CNN zufolge hat der Bundesstaat die Zahl seiner Rettungsboote und der einsatzbereiten Hubschrauber verdoppelt.



Sorgen bereitet den Behörden in New Orleans eine bislang nicht funktionierende Großpumpe im Abwassersystem der Stadt, die dem Bürgermeister zufolge aber inzwischen von Experten repariert worden ist. Derzeit seien 107 der insgesamt 120 Pumpen in New Orleans im Einsatz.

1/17 Mit Autos und Rettungswagen ist kein Durchkommen mehr: In weiten Teilen der Stadt Houston müssen sich die Bewohner mit Schlauchbooten in Sicherheit bringen. © David J. Phillip/AP/dpa 2/17 Tausende Menschen sind durch den Tropensturm Harvey obdachlos geworden. © Adrees Latif/Reuters 3/17 1.000 Anrufe pro Stunde: Die Einsatzkräfte kommen nicht hinterher, die Notrufe zu bearbeiten. Für die Suche nach Vermissten war noch gar keine Zeit. © Ralph Barrera/Austin American-Statesman/AP/dpa 4/17 Dieser Mann hilft seiner Nachbarin in ein Rettungsboot. © Jonathan Bachman/Reuters 5/17 Jetzt wird auch das verschmutzte Trinkwasser zum Problem: Die Bewohner Houstons, sollten sie denn noch in ihren Häusern sein, sollten das Wasser wenn möglich abkochen, mahnen die Behörden. © David J. Phillip/AP/dpa 6/17 Der Nationale Wetterdienst warnt weiter vor sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen. Weil sich Tropensturm Harvey nur langsam bewegt, wird mit weiterem Regen bis Donnerstag gerechnet. © Mark Ralston/AFP/Getty Images 7/17 Die zweijährige Madelyn N. wird von einem Feuerwehrmann in Sicherheit gebracht. © Gerald Herbert/AP/dpa 8/17 Auch Haustiere gehören zu den Opfern des Hurrikans, diese beiden haben es aber geschafft: Ein Mann hält in Houston seine Hunde fest im Arm, nachdem die texanische Nationalgarde sein Haus evakuiert hat. © U.S. Army National Guard/Capt. Martha Nigrelle/Handout/Reuters 9/17 Dieses Militärfahrzeug schafft es noch durch die Fluten und bringt Bewohner aus dem Bezirk Clodine in Sicherheit. Schulen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. © Mark Ralston/AFP/Getty Images 10/17 Das Militär hilft dabei, Flutopfer in andere Städte zu verlagern. © Yi-Chin Lee/Houston Chronicle/AP/dpa 11/17 Diese Bilder aus dem George R. Brown Convention Center gab es bereits: Vor zwölf Jahren wurden hier schon einmal Schutzbedürftige aufgenommen. Damals wegen des Wirbelsturms Katrina. © LM Otero/AP/dpa 12/17 Trockene Kleidung, Essen, ein Schlafplatz: Nicht alle Menschen werden im George R. Brown Convention Center in Houston die Nacht auf einer Matratze verbringen können. Das Notlager hat fast doppelt so viele Menschen aufgenommen wie eigentlich vorgesehen. © Louis DeLuca/The Dallas Morning News/AP/dpa 13/17 Die Menschen wissen sich zu helfen und haben sich ihre eigenen Schlaflager gebaut. Bis zu 30.000 Menschen könnten dauerhaft obdachlos sein. © LM Otero/AP/dpa 14/17 Die Behörden haben den Menschen in Houston geraten, sich für drei Tage mit Vorräten einzudecken – soweit es denn noch möglich ist. © Brendan Smialowski/AFP/Getty Images 15/17 Das "X" auf diesen Wohnmobilen zeigt, dass die Fahrzeuge durchsucht wurden, nachdem Harvey sie umstürzen ließ. © Eric Gay/AP/dpa 16/17 US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind mit der "Air Force One" in Corpus Christi angekommen. Die texanische Küstenstadt war eine der ersten, die in der Nacht zum Freitag von Sturm Harvey getroffen wurde. © Evan Vucci/AP/dpa 17/17 Die Luftaufnahme zeigt das Ausmaß der Überschwemmungen in Houston. Teilweise reicht das Wasser bis kurz unter die Dächer. © David J. Phillip/AP/dpa

New Orleans wurde 2005 von Wirbelsturm Katrina schwer verwüstet. Insgesamt kamen starben damals 1.800 Menschen.

Der Tropensturm Harvey war vor fünf Tagen in Texas erstmals auf Land getroffen und war dann vom Landesinneren zurück aufs Meer gezogen. Über dem Golf von Mexiko nahm der Sturm dann erneut Feuchtigkeit auf, kehrte um und traf nun in Louisiana erneut auf die Küste.



Für den US-Bundesstaat Texas und die zu weiten Teilen überschwemmte Millionenmetropole Houston gibt es dennoch keine Entwarnung. Nach Angaben des Roten Kreuzes suchten in Texas in der Nacht zum Dienstag rund 17.000 Menschen Zuflucht in Notunterkünften. Die Infrastruktur in und um die Metropole ist weitgehend zusammengebrochen. Rettungskräfte kämpften sich mit Booten durch die braunen Wassermassen, um festsitzende Menschen aus ihren Häusern zu befreien. Zum Teil war das Wasser bis zu den Dächern der Häuser angestiegen.



Auch ist weiter unklar, wie viele Menschen durch die Fluten getötet wurden. Die New York Times berichtete am Dienstagabend (Ortszeit) von mindestens 30 Toten. Nach Angaben von CNN vom frühen Mittwochmorgen wurden mindestens elf Tote bestätigt. Darunter befindet sich den Berichten zufolge ein Polizist aus Houston, der am Sonntag auf dem Weg zur Arbeit von den Fluten erfasst wurde.