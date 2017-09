Ein Erdbeben der Stärke 8,4 hat den Süden Mexikos erschüttert. Nach Angaben der Zivilschutzbehörde war es das stärkste seit 1985. Das Beben wurde vor der Pazifikküste des Bundesstaats Chiapas im Süden Mexikos in einer Tiefe von 19 Kilometern registriert, wie das Seismologische Institut in Mexiko bekannt gab. Nach Angaben von Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong wurden zunächst zwei Tote in dem Bundesstaat gemeldet.



Die Erdstöße, die die US-Erdbebenwarte USGS zunächst mit einer Stärke von 8,0 angegeben hatte, waren auch im etwa 700 Kilometer entfernten Mexiko-Stadt sowie in den Bundesstaaten Puebla, Veracruz und Guerrero zu spüren.

Nähere Angaben über Schäden oder weitere Opfer waren zunächst nicht bekannt. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto kündigte rasche Notfallmaßnahmen an. Er habe eine sofortige Krisensitzung der zuständigen Regierungsstellen angeordnet, "um die Lage zu überwachen, zu bewerten und um Maßnahmen zu ergreifen", teilte er auf Twitter mit.



Der Leiter des Zivilschutzes, Luis Felipe Puente, warnte die Menschen an der Küste der Bundesstaaten Oaxaca und Chiapas vor Wellen mit bis zu 4,20 Meter Höhe. Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum gab eine vorläufige Tsunami-Warnung aus. Gefährlich hohe Wellen könnten auch entlang der Küsten von Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua bis nach Ecuador entstehen, hieß es.