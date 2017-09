Ich weiß nicht, ob ich wählen werde, sage ich zu meiner Freundin Amaneh. "Bist du bescheuert?", schreit sie. Ihre Eltern seien aus dem Iran geflüchtet, hätten ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um in den Genuss demokratischer Grundrechte zu kommen, sagt sie. Und jemand wie ich, ausgerechnet ich, würde solche Rechte mit Füßen treten?

Dass mich keine der etablierten Parteien mit ihrem Programm überzeugt, ich kaum einen Politiker als glaubwürdig und integer empfinde, das interessiert Amaneh nicht. "Na und?" ruft sie. "Dann mach’s doch besser! Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann verhindere zumindest, dass die AFD an die Macht kommt."

Endlich mal aufstehen, wie die Amerikaner

"Wieso eigentlich?" Jetzt provoziere ich. "Dann soll sie doch an die Macht kommen!" Vielleicht würden wir Deutschen dann endlich mal checken, dass wir nicht einfach so vor uns hin leben können. Endlich mal aufstehen. "So wie die Amerikaner nach Trump!" Zieht nicht. Weder bei ihr, noch beim Rest ihrer Familie. Sie seien doch die Ersten, sagt Amaneh entsetzt, die durch eine mächtige AFD gefährdet wären. Der Abend ist beendet und ich verlasse Amanehs Haus als egoistisch, undankbar, unpolitisch.

Dabei fühle ich mich eigentlich sehr politisch. Ich habe Politik studiert, arbeite als Journalistin zu politischen Themen. Mich bewegt, was passiert. Es regt mich auf, macht mich wütend. Absurd also, dass mir der Gang zur Wahlurne so unendlich banal vorkommt? Oder ist das Nichtwählen gerade deswegen plausibel?

Wenn ich mir unsere Parteienlandschaft anschaue, fühle ich nichts. Gar nichts. Ich finde mich nicht vertreten, finde niemanden, der meine Kampfeslust wecken würde. Bundestagsdebatten taugen höchstens als Hintergrundrauschen beim Bügeln. Sehnsüchtig blicke ich auf Länder, in denen junge Menschen politisch sind. Sich leidenschaftlich streiten. Liebesbeziehungen darüber auseinanderbrechen. Mich nervt, wie gesättigt wir sind. Wie wir Demonstranten belächeln. Wie wir an Flyer-Verteilern vorbeigehen. Und bin doch eigentlich genau so. Zumindest meistens.

"Sei doch froh, dass es Euch in Deutschland am Ende egal sein kann, wer an die Macht kommt", sagt meine Freundin Filiz, die vor ein paar Jahren nach Istanbul ausgewandert ist. "Glaub mir, das ist ein Privileg."