Auf dem Düsseldorfer Flughafen haben Menschenrechtsaktivisten dagegen demonstriert, dass am Abend abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan zurückgebracht werden sollen. "Keine Abschiebung", skandierten die Demonstranten, die mit Bannern durch die Abflughalle des Flughafens zogen. "Afghanistan ist nicht sicher", stand auf einem der Banner, "Asyl ist Menschenrecht" auf einem anderen.

Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 180 Demonstranten an der Aktion. Zwischenfälle habe es bislang nicht gegeben, sagte ein Sprecher. Die Abflughalle war am späten Nachmittag voller als üblich, wegen der Warteschlangen vor den Schaltern der Fluggesellschaft Air Berlin, sagte ein Flughafensprecher. Die insolvente Airline hatte nach Krankmeldungen zahlreicher Piloten viele Flüge absagen müssen. Vor den Schaltern standen deshalb auch viele Passagiere die auf eine Umbuchung warteten.



Signal der Härte vor der Wahl?

Am Abend sollen nach Angaben des Flüchtlingsrates NRW mindestens zwölf Menschen von Düsseldorf aus in die afghanische Hauptstadt Kabul geflogen werden. Es soll sich um vier abgelehnte Asylbewerber aus Nordrhein-Westfalen und sechs aus Bayern handeln. Es wäre die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan seit dem Anschlag vom 31. Mai in Kabul, bei dem die deutsche Botschaft schwer beschädigt worden war.



Hilfsorganisationen lehnen die Abschiebungen ab, weil sie die Situation in Afghanistan für lebensgefährlich halten. Pro Asyl hält den Abschiebeflug für ein Wahlkampfmanöver. "Man will ein Signal der Härte setzen, um kurz vor der Bundestagswahl im flüchtlingsfeindlichen Milieu nach Stimmen zu fischen", sagte der Geschäftsführer der Organisation, Günter Burkhardt. Selbst das Auswärtige Amt müsse zugeben, dass Überlandstraßen von Taliban häufig blockiert würden und dass die Taliban in mehr Provinzen die Kontrolle hätten oder Einfluss ausübten als noch im vergangenen Jahr.

Sichere und unsichere Regionen in Afghanistan Sicherheitslage in verschiedenen Teilen Afghanistans nach Einschätzung der Bundesregierung konstant ausreichend sicher hohe Bedrohungslage

Bisher hat Deutschland in einigen wenigen Sammelflügen mehr als 100 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben. Die Sicherheitslage in Afghanistan gilt als so schlecht wie nie. Anfang August hatten sich Innenministerium und Auswärtiges Amt darauf verständigt, abgelehnte Asylbewerber künftig nur in Ausnahmefällen in das Krisenland zurückzuschicken. Auf Grundlage einer neuen Sicherheitseinschätzung würden nur noch Straftäter sowie Gefährder abgeschoben.