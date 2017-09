Sie hatten einen zusammengebrochenen 83-Jährigen im Vorraum einer Bank ignoriert: Wegen unterlassener Hilfeleistung sind in Essen zwei Männer und eine Frau zu Geldstrafen verurteilt worden. Der Rentner sei ihnen einfach gleichgültig gewesen, sagte Amtsrichter Karl-Peter Wittenberg bei der Urteilsbegründung. Die drei Bankkunden hätten billigend in Kauf genommen, dass da jemand liege, der Hilfe benötige. "Keiner wollte Hilfe leisten."



Eine Angeklagte muss 3.600 Euro bezahlen, zwei mitangeklagte Männer Geldstrafen von 2.800 Euro und 2.400 Euro, wie das Amtsgericht Essen-Borbeck mitteilte. Der Vorfall Anfang Oktober 2016 hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Der Mann hatte unübersehbar im Vorraum der Bank auf dem Boden gelegen, während die Angeklagten am Automaten Bankgeschäfte abwickelten. Erst ein weiterer Bankkunde setzte knapp 20 Minuten nach dem Zusammenbruch des Manns einen Notruf per Handy ab. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Woche später starb. Die zeitliche Verzögerung bei seiner medizinischen Behandlung soll aber nicht der Grund für seinen Tod gewesen sein.

"In nicht hinnehmbarer Weise gleichgültig verhalten"

Der Amtsrichter zeigte sich nach der Beweisaufnahme überzeugt, dass die drei Angeklagten dem bewusstlosen Senior nicht geholfen hatten, obwohl sie dazu verpflichtet waren. Nicht gelten ließ der Richter den Einwand der Angeklagten in dem Prozess, sie hätten den Mann für einen schlafenden Obdachlosen gehalten. Da der Mann offen sichtbar in unmittelbarer Nähe der Bankautomaten gelegen habe, hätten die Angeklagten vielmehr keinen vernünftigen Zweifel an einem Unglücksfall haben können, befand der Richter. Dieser Unglücksfall habe eine Hilfeleistung erfordert.

Bei der Strafzumessung berücksichtigte der Strafrichter den Angaben zufolge, dass die Angeklagten bisher nicht vorbestraft waren. Sie hätten sich aber dem hilflosen Mann gegenüber "in nicht hinnehmbarer Weise gleichgültig verhalten", hieß es in einer Mitteilung des Amtsgerichts. Insgesamt wertete der Strafrichter das Verhalten der Angeklagten als Augenblicksversagen, weil alle "andere Dinge im Kopf" gehabt hätten.