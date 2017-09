Die EU-Staaten haben nur gut 29.000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland aufgenommen, das sind deutlich weniger als vereinbart. Rund 10.000 weitere sollen noch verteilt werden. Das teilte die EU-Kommission einen Tag vor dem Auslaufen des umstrittenen Umverteilungsprogramms mit.



Bei dem Programm hatten die EU-Mitgliedsstaaten im September 2015 beschlossen, dass andere EU-Staaten 120.000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland aufnehmen sollten. Das Umverteilungsprogramm ist in der EU umstritten, mehrere europäische Staaten waren gegen den Beschluss. Ungarn und die Slowakei hatten erfolglos vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen geklagt.

Das Programm läuft am 26. September um Mitternacht aus. Alle Migranten, die bis zu diesem Zeitpunkt in Italien oder Griechenland eintreffen und die Kriterien erfüllen, können der Kommission zufolge weiter über auf die anderen EU-Staaten verteilt werden. Die rechtliche Verpflichtung der anderen Mitgliedsstaaten zur Aufnahme dieser Flüchtlinge ende demnach nicht.

Gut 98.000 sollten bis September 2017 nach einem Quotensystem aus den Hauptankunftsländern Italien und Griechenland in andere Mitgliedsstaaten gebracht werden. Bislang umverteilt wurden rund 20.000 Flüchtlinge aus Griechenland und 9.000 aus Italien – demnach hat die EU nicht einmal 30 Prozent der angestebten Gesamtzahl bis zum Ende der Frist am morgigen Dienstag erreicht. Ein Sprecher der Kommission wertete das Programm dennoch als Erfolg.



Dass die tatsächlichen Zahlen viel niedriger lagen als 2015 beschlossen sei durch den Flüchtlingspakt mit der Türkei zu erklären, sagte eine Sprecherin. Dadurch kämen viel weniger Menschen nach Griechenland. Auch in Italien beantragten demnach viel weniger Menschen Asyl, die die Kriterien für die Umverteilung erfüllten. In Frage kommen nur Flüchtlinge aus Ländern, deren Asylbewerber in 75 Prozent der Fälle oder mehr als schutzbedürftig anerkannt werden.



Ungarn und Polen haben bis heute keinen einzigen Flüchtling aufgenommen. Die Kommission hatte deswegen im Juni ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Auch gegen Tschechien ging die EU damals vor, weil das Land seit einem Jahr keine neuen Flüchtlinge mehr aufgenommen hatte. Nur Malta hat die vorgegenbene Aufnahmequote bislang voll erfüllt – die meisten anderen EU-Staaen liegen weit darunter. Deutschland hat EU-Statistiken zufolge 12.250 Plätze für umverteilte Flüchtlinge fest zugesagt und bislang 8.287 von ihnen aufgenommen.