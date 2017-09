In einem Pflegeheim in Hollywood nördlich von Miami sind nach Medienberichten wegen einer defekten Klimaanlage fünf Insassen ums Leben gekommen, weil es nach Hurrikan Irma keinen Strom gab. Der Miami Herald und andere lokale Medien beriefen sich auf Behörden vor Ort. Diese waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Dem Sender CBS zufolge hatte der Stromausfall zu einem defekten Generator geführt, die Menschen seien an einer Gasvergiftung gestorben.

Nach einem Bericht des Senders ABC war die Feuerwehr am Morgen zum Hollywood-Hills-Heim gerufen worden. Einer Sprecherin der Polizei sowie der lokalen Bürgermeisterin zufolge starben drei Menschen in dem Heim und drei in einem nahen Krankenhaus, in das sie gebracht worden waren.

Das Pflegeheim wurde am Mittwoch teilweise evakuiert. 120 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der Sender ABC zitierte einen Sprecher des Klimaanlagenherstellers Airstron, man habe sich tagelang vergeblich bemüht, eine defekte Sicherung der fraglichen Anlage zu reparieren.