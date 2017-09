Bewohner und Behörden im Südwesten der USA bereiten sich auf einen der stärksten Atlantik-Stürme seit rund hundert Jahren vor. Nur zwei Wochen, nachdem Hurrikan Harvey in den US-Bundesstaaten Texas und Louisiana verheerende Schäden verursacht hatte, rechnen Experten damit, dass nun der Hurrikan Irma den Bundesstaat Florida erreichen wird.

Gouverneur Rick Scott sprach von einer "ernsten Bedrohung", der Sturm könnte der schlimmste Sturm in der Geschichte des Landes werden. Alle Einwohner sollten sich für drei Tage mit Wasser und Nahrungsmitteln eindecken. "Nehmt, was ihr braucht, aber nehmt nicht mehr", sagte Scott mit Hinweis auf mögliche Versorgungsengpässe.



Irma ist der stärkste Hurrikan, der jemals über dem offenen Atlantik gemessen worden ist. Behörden der französischen Überseegebiete sprachen von Geschwindigkeiten von bis zu 360 Kilometern pro Stunde, das US-Hurrikanzentrum berichtete von bis zu 295 Kilometern pro Stunde. Die Behörden gehen davon aus, dass der Sturm noch weiter an Kraft gewinnt. Zuverlässige Messungen vor Ort waren nach kurzer Zeit nicht mehr möglich, da die Instrumente des französischen Wetterdienstes im Sturm verloren gingen.

Wirbelsturm Irma Die graue Linie ist die wahrschein­lichste Route. Die Fläche zeigt, wo Irma von dieser abweichen könnte, nicht die Größe des Sturms.

Örtliche Wetterdienste sagten voraus, dass die ersten Winde und Regenfälle Süd-Florida am späten Freitag erreichen könnten. In Süd-Florida wurden erste Schulen geschlossen. Zahlreiche Touristen wurden aufgefordert, die Urlauberinsel Key West zu verlassen. In Miami Beach bereiteten sich die Menschen mit Hamsterkäufen auf den herannahenden Sturm vor. In einem Supermarkt standen ganze Regalreihen leer.



Trump ruft Notstand aus

US-Präsident Donald Trump rief für den Bundesstaat sowie für die US-Außengebiete Puerto Rico und Virgin Islands den Notstand aus – dadurch werden Bundesmittel freigegeben. Der Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rossello, setzte die Nationalgarde ein und ließ Notunterkünfte für bis zu 62.000 Menschen öffnen. Der Ministerpräsident der Bahamas, Hubert Minnis, ordnete die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte des Landes an: Bewohner der sechs südlichen Inseln des Landes sollen in die Hauptstadt Nassau geflogen werden.

Auch in Haiti könnte der Sturm schwere Schäden anrichten. Die Hilfsorganisation Care bereitet Nothilfemaßnahmen vor; Trinkwasser, Lebensmittel und Zeltplanen für Notunterkünfte würden bereit gestellt. "Durch den starken Wind und heftige Regenfälle drohen Überschwemmungen und Schlammlawinen, die zur Verschmutzung des Trinkwassers führen könnten", warnte Karl Paul, Care-Länderdirektor für Haiti. Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichten, vor allem Bewohner in den besonders gefährdeten Armenvierteln wüssten noch gar nichts von der drohenden Katastrophe.

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufort-Skala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – "geht also an Land" – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht.

Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA – wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Springfluten und Überschwemmungen

Die Behörden müssen zudem ohne die Hilfe der UN-Stabilisierungsmission (Minustah) auskommen, die in Erwartung ihres baldigen Endes ihres Mandats bereits einen Großteil ihrer schweren Ausrüstung abgezogen hat. So stehen für die rund eine Million Menschen, die rund um die Hafenstadt Cap-Haïtien leben, ganze drei Krankenwagen zur Verfügung. Stabile Notunterkünfte gibt es so gut wie keine. Haiti kämpft immer noch mit den Auswirkungen von Hurrikan Matthew, durch den im Oktober vergangenen Jahres im Süden des Landes mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen waren.

Wirbelsturm - Hurrikan Irma erreicht die Karibik Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Stundenkilometern ist der Hurrikan in der Karibik auf Land getroffen und hat Straßen überschwemmt. In der Dominikanischen Republik kündigt sich Irma bereits mit schweren Regenfällen an. © Foto: NOAA National Weather Service National Hurricane Center/Reuters

Hurrikan Irma hatte zunächst an der Insel Barbuda und dann auf der Nachbarinsel Antigua Land erreicht. Weitere Schäden verursachte er auf den Karibikinseln Saint-Barthélémy und Saint-Martin. Nach Angaben der französischen Regierung hat es heftige Springfluten gegeben, ganze Küstengebiete wurden überschwemmt. Der Sturm habe die Dächer von zahlreichen Häusern fortgerissen und für Stromausfälle gesorgt. Der Sturm war als "potenziell katastrophal" eingestuft worden.