Ganz im südöstlichen Zipfel von Bangladesch liegt der Bezirk Cox's Bazar, der an dem myanmarischen Staat Rakhine grenzt. In Myanmar werden die muslimischen Rohingya von der buddhistischen Mehrheitsgesellschaft unterdrückt. Die Flüchtlinge auf dem Foto ziehen durch Reisfelder in Cox's Bazar.