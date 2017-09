Die britischen Behörden haben vier Mitglieder einer verbotenen Neonazi-Gruppe festgenommen. Wie das Verteidigungsministerium in London mitteilte, handelt es sich bei den Verdächtigen um aktive Soldaten, die an der Vorbereitung von Anschlägen in Großbritannien beteiligt gewesen sein sollen. Details nannten die Behörden nicht. Eine Bedrohung für die Öffentlichkeit habe nicht bestanden.

Die Festgenommenen sollen Mitglieder der Neonazi-Gruppe National Action sein, die im vergangenen Dezember nach dem tödlichen Anschlag auf die Labour-Abgeordnete Jo Cox verboten wurde. Die Verdächtigen sind im Alter von 22 bis 32 Jahren und britische Staatsbürger. Nach Angaben der Behörden wurden die Männer in den West Midlands im Zentrum Englands festgenommen, nachdem sie bereits einige Zeit überwacht worden waren. Der Einsatz wurde vom Geheimdienst geleitet.

Das britische Innenministerium hatte das Verbot der National Action im Dezember mit dem "rassistischen, antisemitischen und homophoben" Character der Gruppe begründet. Die Gruppe hatte den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox kurz vor dem Brexit-Referendum im Juni 2016 begrüßt und den Attentäter gewürdigt. Er selbst hatte vor der Tat regelmäßig Internetseiten von Neonazi-Gruppen besucht und hortete in seiner Wohnung NS-Devotionalien.

Wer Mitglied von National Action ist oder die Gruppe unterstützt, dem drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. National Action wird in einer offiziellen Liste verbotener Gruppen als rassistisch, antisemitisch und homophob beschrieben. Die antifaschistische Organisation Hope Not Hate (Hoffnung nicht Hass) schätzte die Zahl der Mitglieder der Neonazi-Gruppe zuletzt landesweit auf unter 100.