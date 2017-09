Der Tropensturm Harvey entwickelt sich zu einer der teuersten Naturkatastrophen in den USA. Die Experten des Wetterdienstes AccuWeather erwarten inzwischen Schäden in Höhe von 190 Milliarden Dollar. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, erklärte, sein Bundesstaat werde für den Wiederaufbau womöglich mehr als 125 Milliarden Dollar Hilfe aus Washington benötigen. Die Summe, die 2005 New Orleans nach dem Hurrikan Katrina zur Verfügung gestellt worden war, werde wohl nicht ausreichen, denn das betroffene Gebiet sei größer als das vor zwölf Jahren. Auch über die Zahl der Todesopfer herrschte weiter Unklarheit. US-Fernsehsender wie Fox News und CNN gaben die inoffizielle Zahl von 47 Toten an. Die Zahl dürfte weiter steigen.

Der Berater von US-Präsident Donald Trump, Tom Bossert, kündigte an, den Flutopfern rasch zu helfen. Die Regierung in Washington werde sich in Kürze an den Kongress wenden, um die Finanzierung sicherzustellen. Dabei geht es zunächst um 5,9 Milliarden Dollar. Trump kündigte an, am Samstag ein weiteres Mal in die Überschwemmungsgebiete zu reisen. Er will die Millionenmetropole Houston in Texas besuchen.

Auch wenn der Tropensturm weiterzog, kann für Texas noch keine Entwarnung gegeben werden. Gouverneur Abott erklärte, in der Gegend um die Stadt Beaumont im Osten des Bundesstaates lägen die Wasserhöchststände um rund zwei Meter über den bisherigen Rekorden. "Das wird noch eine Woche lang so bleiben", sagte Abott. Die Stadt werde von außen mit Wasser und Nahrung versorgt. In anderen Gegenden, etwa um die Stadt Richmond, könnten noch Häuser von weiter anschwellenden Flüssen betroffen sein. Auch in Houston, wo das Wasser am Freitag zurückging, waren die Bewohner, die unterhalb von Staudämmen angesiedelt sind, noch nicht in Sicherheit. Die Behörden ließen weiterhin kontrolliert Wasser aus den Seen ab, um für eine Entlastung der Systeme zu sorgen.

Einem Bericht der Washington Post zufolge dürften weit mehr als die 100.000 Häuser von Flutschäden betroffen sein. Diese Zahl hatte das Weiße Haus am Donnerstag genannt. Allein 93.000 Häuser seien nach Angaben aus Texas außerhalb von Houston, der viertgrößten Stadt der USA, beschädigt. Die Behörden im Harris County erklärten, allein dort seien 136.000 Gebäude geflutet worden – zehn Prozent des Häuserbestandes. Die Katastrophenschutzbehörde FEMA teilte mit, dass mehr als 440.000 Menschen Anträge auf Nothilfe gestellt hätten. Anträge über 79 Millionen Dollar seien bereits genehmigt. Mehr als 42.000 Menschen sind noch immer in Notunterkünften untergebracht.

In vielen Gegenden von Texas wuchs die Gefahr von Seuchen. Messungen hatten ergeben, dass in der braun-grünen Hochwasserbrühe die Richtwerte etwa für Badequalität um mehr als das Hundertfache überschritten wurden. Dies sei an sich noch keine Gefahr, jedoch ein Indikator, dass es zu Bakterien-Problemen kommen könnte, sagten Mediziner. Wegen der großen Menge stehenden Wassers wurde auch eine Moskito-Plage befürchtet. Die Tiere können das Zika-Virus übertragen.

Neben Trinkwasser wurde auch die Versorgung mit Benzin und Nahrungsmitteln an einigen Stellen knapp, die Benzinpreise stiegen rapide. Gouverneur Abbott sagte, Benzin werde mit Tankwagen aus Nachbarstaaten wie Oklahoma und New Mexico eingeführt, außerdem mit Schiffen über den Hafen Corpus Christi.

Harvey war vor einer Woche in Texas erstmals auf Land getroffen. Binnen weniger Tage fielen in dem Staat bis zu 1.250 Liter Regen pro Quadratmeter – ein Rekord für das Festland der USA. Zahlreiche Flüsse, darunter der Colorado, traten über die Ufer. Das US-Hurrikan-Zentrum stufte Harvey inzwischen zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herunter. Überschwemmungen gab es auch in Louisiana. Die Bundesstaaten Mississippi, Tennessee und Kentucky rüsteten sich für mögliches Hochwasser.