Der US-Bundesstat Texas wird sich Gouverneur Greg Abbott zufolge nur langsam von den Folgen von Hurrikan Harvey erholen. "Die Leute müssen wissen, dass dies kein kurzfristiges Projekt ist", sagte Abbott mit Blick auf den Wiederaufbau. "Es wird Jahre dauern, bis Texas aus dieser Katastrophe heraus ist." Seiner Auffassung nach benötigt Texas dafür rund 125 Milliarden Dollar an Hilfen.

Experten des Wetterdienstes AccuWeather erwarten Schäden in Höhe von insgesamt 190 Milliarden Dollar. Damit könnte Harvey zur teuersten Naturkatastrophe in der Geschichte der USA werden. Der Hurrikan hat mehr als eine Million Menschen obdachlos gemacht.



In einer überschwemmten Chemiefabrik in Texas brach erneut Feuer aus. Schwarze Rauchwolken lagen über der Anlage. In dem Werk lagern neun Behälter mit 225 Tonnen Peroxid. Der französische Betreiber bestätigte den Brand und betonte, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Der Konzern hatte zuvor mitgeteilt, trotz rückläufiger Wasserstände sei mit weiteren Explosionen und Feuern in den nächsten Tagen zu rechnen. Die Behörden hatten am Mittwoch Anwohner im Umkreis von umgerechnet 2,4 Kilometern rund um das Werk evakuiert.

Während in Houston die Fluten allmählich zurück gehen, steht das Wasser andernorts noch meterhoch. Mindestens 42 Menschen sind bislang durch die Katastrophe ums Leben gekommen. Houstons Bürgermeister Sylvester Turner forderte die Anwohner zweier Stauseen dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. In dem Gebiet, in dem rund 20.000 Menschen wohnen, werde das Wasser seiner Auffassung nach noch bis zu 15 Tage nicht vollständig zurückgehen.

Am dringendsten seien jetzt Unterkünfte für diejenigen, die ihre Häuser verloren haben, sowie die Beseitigung von Schutt und Trümmern, sagte Turner. Im Großraum Houston sind nach seinen Schätzungen etwa 50.000 Häuser beschädigt. Die Stadt brauche dringend staatliche Hilfe. "Wir brauchen die Mittel jetzt", sagte er dem Sender CNN. "Nein, ich korrigiere mich: Wir brauchen sie gestern."

Die Trumps treffen Flutopfer

US-Präsident Donald Trump besuchte erneut die Überschwemmungsgebiete in dem Bundesstaat und stellte schnelle Hilfe in Aussicht. Er traf sich dort mit Flutopfern und freiwilligen Helfern. Begleitet wurde Trump von seiner Frau Melania und einer Reihe von Kabinettsmitgliedern. Es war der zweite Besuch des US-Präsidenten in dem Krisengebiet in dieser Woche.

Am Dienstag war Trump in Corpus Christi und Austin mit den Verantwortlichen für die Rettungseinsätze zusammengetroffen, war aber nicht in die direkt betroffenen Gebiete gereist, um die Einsätze nicht zu behindern, und hatte auch nicht mit Flutopfern gesprochen. Daraufhin wurde Trump von vielen US-Bürgern vorgeworfen, er habe nicht genug Mitgefühl gezeigt.



Die US-Regierung hatte zuvor 7,9 Milliarden Dollar (rund 6,6 Milliarden Euro) Nothilfe für die Katastrophenregion gefordert. Es handelt sich laut Aussage des Weißen Hauses um eine Anzahlung für die langfristigen Kosten für den Wiederaufbau. Trump sagte, er hoffe auf eine schnelle Freigabe der Mittel.