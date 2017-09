US-Präsident Donald Trump hat wegen Hurrikan Irma den Katastrophenfall für Florida ausgerufen. Mit der Ankündigung ist der Weg frei für Notfallhilfen des Bundes für den Staat. Damit sollen unter anderem Reparaturen bezahlt werden sowie Unterkünfte für Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten.

Ein großer Teil der Einwohner und Unternehmen in Florida ist von der Stromversorgung abgeschnitten. Inzwischen seien fast vier Millionen Kunden betroffen, teilten die lokalen Energieversorger mit. Mehreren Millionen weiteren Kunden drohe dies ebenfalls. Die vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung könne Wochen dauern.



Hurrikan Irma ist am Sonntagmorgen mit der zweithöchsten Warnstufe 4 auf Florida getroffen. Mittlerweile wurde der Sturm auf die Kategorie 2 zurückgestuft, doch erreicht der Hurrikan noch immer Windgeschwindigkeiten von bis zu 177 Kilometer pro Stunde. Der Sturm brachte an den Küsten weitreichende Überflutungen, so zeigten Fernsehbilder Überschwemmungen in der Innenstadt von Miami.

"Die schlechte Nachricht ist, dass dies ein großes Ungeheuer ist", sagte Trump zu dem Hurrikan. Die Schäden dürften sehr hoch ausfallen. "Im Moment sind wir besorgt um das Leben, nicht um die Kosten", sagte Trump. Besonders betroffen ist die Westküste Floridas, von Naples und Fort Myers bis hin zu Sarasota, Tampa und St. Petersburg. Dort wurde mit Sturmfluten und viereinhalb Meter hohen Wellen gerechnet. "Beten Sie für uns", sagte Floridas Gouverneur Rick Scott.

Nach jüngsten Prognosen sollte der Hurrikan weiter westlich vor der Küste Floridas nordwärts ziehen, allerdings nicht so weit westlich wie zuletzt angenommen. Die in der Gegend verbliebenen Menschen bereiteten sich auf Sturmfluten vor. "Das Schlimmste kommt, wenn das Auge durchgezogen ist – dann kommt das Wasser", sagte ein Meteorologe bei CNN.



Hunderttausende Menschen harrten in zum Teil überfüllten Notunterkünften oder in ihren verbarrikadierten Häusern aus. Hunderte Flüge wurden gestrichen. American Airlines kündigte an, dass auch am Montag keine Flüge vom Miami International Airport gehen würden.



Diese Karte der Website Windy.com speist sich aus Wetterdaten und zeigt die aktuelle Position des Hurrikans.