Donald Trump gefällt sich gut in der Rolle des Krisenpräsidenten. Schon als Hurrikan Harvey über Texas hinwegzog, stieg er mit Baseballmütze und Regenjacke auf einen Feuerwehrlaster, um eine markige Ansprache zu halten. Auch am Montag, am Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001, gab er sich alle Mühe, Entschlossenheit zu demonstrieren. Geld interessiere ihn nicht, sagte er, auf die Lage nach Hurrikan Irma in Florida angesprochen. Ihm gehe es alleine darum, die Leben seiner Mitbürger zu retten.

Trump sieht sich noch immer als Star einer Reality-Show, doch der zur Schau gestellte Pragmatismus im Angesicht einer nationalen Katastrophe war tatsächlich mehr als nur reine Propaganda. Bislang hat sich der Präsident rund um die Desaster-Zwillinge Harvey und Irma als vergleichsweise tatkräftig erwiesen.

Da war natürlich in der vergangenen Woche der Deal mit den Anführern der demokratischen Partei im Parlament, der kurzfristig die Finanzierung der Krisenbewältigung sicherte. Insgesamt 30,5 Milliarden Dollar machte der Kongress für die Opfer in Texas, Louisiana und Florida locker, sogar die nationale Schuldenschranke war Trump, sehr zum Ärger seiner Parteigenossen, bereit anzuheben.

30 Milliarden Dollar für die Notversorgung

Damit erhielt Trump zunächst einmal die nationale Katastrophenschutz-Behörde Fema handlungsfähig. So standen die Mitarbeiter der Behörde, deren Reputation noch immer unter dem Versagen nach Hurrikan Katrina vor zwölf Jahren leidet, am Montag in Alabama einsatzbereit, um den Menschen von Florida zur Seite zu stehen. Siebeneinhalb Millionen Mahlzeiten waren aufgeladen, anderthalb Millionen Liter Trinkwasser, provisorisches Abdeckmaterial für abgerissene Dächer, Medikamente, medizinische Geräte sowie Generatoren für die Millionen von Haushalten, deren Stromversorgung unterbrochen ist.

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA – wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Ob die vorläufig 30 Milliarden Dollar für die Notversorgung nach dem Sturm ausreichen, kann zu diesem Zeitpunkt freilich noch niemand absehen. In den acht Jahren der Obama-Regierung kosteten Naturkatastrophen den Bund durchschnittlich 16 Milliarden Dollar. Nach dieser Kalkulation wäre genug Geld für Fema da, um Harvey und Irma zu bewältigen. Allerdings geht man davon aus, dass die beiden Hurrikane deutlich mehr Schaden angerichtet haben als sämtliche Katastrophen seit Katrina im Jahr 2005.

Die Trump-Regierung steht insgesamt, was die unmittelbare Krisenintervention angeht, recht ordentlich da. Trumps Fema-Direktor, Brock Long, bekam von allen Seiten Lob für die Koordination der Hilfen in Texas. Anders als etwa George W. Bushs Fema-Chef, Michael Brown, dem der Posten lediglich wegen seiner Verbindungen zugeteilt wurde, ist Brock kompetent und erfahren. Bevor er nach Washington ging, leitete er den Katastrophenschutz in Alabama. "Der Mann kennt sich mit Tropenstürmen aus", bescheinigte ihm sein Vorgänger, Obamas Fema-Direktor Craig Fugate.

Doch die Optik kann nicht darüber hinweg täuschen, dass die Trump-Regierung nicht darauf eingestellt ist, die zerstörten Gemeinden in Texas und Florida tatsächlich wieder aufzubauen. Von Prophylaxe gegen die sicherlich immer häufiger auftretenden Naturkatastrophen ganz zu schweigen.



Die Anstrengung dauert Jahre

So rechnete kürzlich Lars Anderson, Fema-Berater während der Obama-Regierung, vor, dass es Hunderte von Millionen Dollar kostet, nach einer Naturkatastrophe den Betroffenen wieder ihr altes Leben zurückzugeben. Die Anstrengung dauert Jahre bis Jahrzehnte und bedarf der Koordination mehrerer Regierungsbehörden. Nach Hurrikan Sandy im Jahr 2012 etwa hatte die größte Last des Wiederaufbaus nicht Fema getragen, sondern die nationale Wohnungsbehörde HUD und die nationale Transportbehörde.

Ein solch umfassender Katastrophenschutz interessiert Trump jedoch nicht im Geringsten, das hat seine Regierung nur Wochen vor den jüngsten Naturkatastrophen mit seinem Haushalt bewiesen. In dem Haushalt strich Trump sämtliche Mittel für langfristigen Katastrophenschutz, die nach dem nationalen Versagen während Katrina bewilligt wurden.

So wurde Geld für die genauere Vorhersage von Stürmen ebenso gekürzt wie für die Erstellung von Flutungskarten. Die Wohnungsbaubehörde, die für den Wiederaufbau verantwortlich ist, muss dramatische Kürzungen hinnehmen. Das Landwirtschaftsministerium verliert 114 Millionen Dollar für die Unterstützung von Bauern nach Naturkatastrophen. Die staatliche Flutversicherung für Heimeigner büßt 190 Millionen Dollar ein.

Vor allem hat Trump sämtliche Bemühungen Obamas konterkariert, dauerhafte Schutzmaßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels einzuführen. Bislang wurden Bauprojekte in Küstengegenden gefördert, die flutsicher sind. Das hat nun ein Ende. Die Opfer von Harvey und Irma müssen sich also auf einen harten Weg einstellen. Wenn die Kameras weg sind und die Welt nicht mehr über sie spricht, fängt erst ihre wirkliche Katastrophe an. Und auf Donald Trump als Anpacker sollten sie sich dann lieber nicht verlassen.