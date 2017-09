Der Hurrikan Irma hat den Süden des US-Bundesstaats Florida erreicht. Der nördliche Teil des Wolkenbands, das das Auge des Sturms umgibt, sei über den südlichsten Inseln angekommen, teilte das Nationale Hurrikanzentrum in Miami mit.

Die Meteorologen erwarten, dass Irma im Laufe der nächsten 36 Stunden an der Westküste Floridas entlangfegt. Das Sturmzentrum wird den Berechnungen zufolge etwas vor der Küste liegen, wodurch große Wassermassen an Land gespült werden könnten. Die Behörden rechnen mit meterhohen Sturmfluten in Städten wie Fort Myers und Tampa. Das Auge des Hurrikans hat einen Durchmesser von rund 37 Kilometern.



Damit ist der Sturm der zweithöchsten Kategorie 4 so groß, dass auch auf der Ostseite des Bundesstaates mit der Metropole Miami schwere Schäden und Überflutungen erwartet werden. In ganz Florida sind mehr als sechs Millionen Menschen dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Zehntausende Menschen hatten die Nacht in Notunterkünften verbracht.



US-Präsident Donald Trump, der sich mit seinem Kabinett in Camp David aufhielt, rief die Menschen auf, den Anweisungen der Behörden zu folgen. "Das ist ein Sturm von enorm zerstörerischer Kraft", twitterte er. Marco Rubio, Senator von Florida, rief die Einwohner des Bundesstaates bei einer Pressekonferenz dazu auf, die Notunterkünfte nicht zu verlassen: "Seien Sie nicht der Typ, der von einem Baum erschlagen wird."



Das US-Militär ist mit Tausenden Soldaten im Einsatz. Dem Verteidigungsministerium zufolge sind fast 14.000 Angehörige der Nationalgarde in Alarmbereitschaft. Sie sollen bei Bedarf Such- und Rettungsmissionen sowie Evakuierungen unterstützen. Mehrere große Marineschiffe bereiten sich auf Hilfseinsätze vor.

Diese Karte der Website Windy.com speist sich aus Wetterdaten und zeigt die aktuelle Position des Hurrikans.