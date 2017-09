Noch tobt Hurrikan Irma in der Karibik, am Sonntagmorgen (Ortszeit) soll er dann auf Florida treffen. Die Behörden riefen mehr als sechs der insgesamt 20,6 Millionen Einwohner des Bundesstaates dazu auf, ihre Wohnungen zu verlassen. Rund 54.000 Menschen fanden bisher in 320 staatlichen Notunterkünften Zuflucht, Hunderttausende hielten sich nach Angaben von Gouverneur Rick Scott in selbstorganisierten Unterkünften auf. Die Metropole Miami Beach wurde komplett evakuiert.

Helfen soll im Notfall auch das US-Militär. Knapp 14.000 Soldaten wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Alarmbereitschaft versetzt. Sie sollen vor allem bei Such- und Rettungsaktionen zum Einsatz kommen. Auch mehrere große Marineschiffe bereiten sich auf Hilfseinsätze vor.

Experten gehen davon aus, dass der Sturm im Laufe des Sonntags auf dem Festland der Halbinsel nach Nordwesten abschwenken und die Westküste Floridas hinaufziehen wird. Mittlerweile wurde Irma von der Kategorie Fünf auf das dritte Niveau der Hurrikan-Skala herabgestuft. Meteorologen schließen jedoch nicht aus, dass der Hurrikan wieder stärker wird, bevor er mit der Inselgruppe der Florida Keys den Bundesstaat Florida erreicht.



Diese Karte der Website Windy.com speist sich aus Wetterdaten und zeigt die aktuelle Position des Hurrikans.



Floridas Gouverneur Scott forderte sämtliche Bewohner der Inseln auf, die Region zu verlassen. Irma werde schlimmer als Hurrikan Andrew, der vor 25 Jahren 65 Menschen das Leben gekostet hatte, warnte der Politiker. Auf der Inselkette werde es "extrem schwer zu überleben".



In der Karibik sind durch Irma bereits mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Die rund zwei Millionen Einwohner der kubanischen Hauptstadt Havanna wurden gewarnt, mit den schwersten Hurrikanschäden seit 1932 zu rechnen. Wie staatliche Medien aus Kuba berichteten, zog der Sturm mit Windgeschwindigkeit von bis zu 256 Stundenkilometern über das Zentrum des Landes. Eine Million Menschen - darunter rund 10.000 Touristen - wurden in Sicherheit gebracht.