Heftige Sturmböen an der Inselkette Florida Keys haben Hurrikanstärke erreicht. Das teilte das US-Hurrikanzentrum mit. Wie die Meteorologen zuvor gemeldet hatten, erzeugten die Ausläufer des Sturms Irma im Süden Floridas Tornados. Einer wurde in Fort Lauderdale beobachtet, meldete das Hurrikanzentrum. Zunächst war unklar, wie viel Schaden dadurch entstanden war.



In Teilen Floridas kam es zu Stromausfällen. Mehr als 76.000 Menschen seien davon betroffen, sagte Gouverneur Rick Scott bei einer Pressekonferenz. Stromausfälle gab es unter anderem in Miami und auf den Florida Keys an der Südküste des Bundesstaates. Experten schätzen, dass mehr als eine Million Menschen ohne Strom sein könnten, wenn der Hurrikan Florida durchquert hat.

Nach den Vorhersagen soll der Hurrikan am Sonntagmittag mitteleuropäischer Zeit mit starken Regenfällen, Sturzfluten, Tornados und Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometer pro Stunde auf Florida treffen. Mehr als 6,5 Millionen Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich vor dem Sturm in Sicherheit zu bringen. Mehr als 70.000 Menschen hatten sich in die rund 385 Schutzräume im Bundesstaat begeben.

Miami Beach mit seinen normalerweise 100.000 Einwohnern glich einer Geisterstadt, wie Bürgermeister Phil Levine sagte. Auch Fort Myers an der Westküste wappnete sich gegen den Sturm. Bürgermeister Randall Henderson sprach von einem "Worst-Case-Szenario" für die Stadt.



Roman Gastesi, der Verwalter des Bezirkes Monroe, zu dem die Florida Keys gehören, sagte: "Das ist der große Hurrikan, vor dem wir uns alle gefürchtet haben." Auf der Inselgruppe leben rund 70.000 Menschen. Die Sicherheitsbehörden verlegten 460 Gefängnisinsassen auf das Festland. Nach Angaben des Bezirks wurden alle Krankenhäuser und Notaufnahmen auf den Inseln geschlossen.

Das US-Militär mobilisierte in Erwartung des Hurrikans tausende Soldaten. Dem Verteidigungsministerium zufolge waren insgesamt fast 14.000 Angehörige der Nationalgarde in Alarmbereitschaft. Damit sollten Such- und Rettungsmissionen sowie Evakuierungen unterstützt werden. Mehrere große Marineschiffe bereiteten sich auf Hilfseinsätze vor.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 256 Stundenkilometern war Irma über Kuba hinweggefegt. Der Hurrikan verursachte Überschwemmungen, schwere Schäden und Stromausfälle. Angaben über Opfer lagen vorerst noch nicht vor. Auf seinem Weg durch die Karibik hatte Irma 25 getötet. In Kuba waren nach Behördenangaben vorsorglich mehr als eine Million Menschen in Sicherheit gebracht worden.