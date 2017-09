In Erwartung des Hurrikans Irma hat das US-Militär Tausende Soldaten mobilisiert. Die Gouverneure von Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln und Florida versetzten insgesamt fast 14.000 Angehörige der Nationalgarde in Alarmbereitschaft, wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte. Damit sollten Such- und Rettungsmissionen sowie Evakuierungen unterstützt werden. Bislang sind durch den Sturm in der Karibik bereits mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen.

Mehrere große Marineschiffe bereiteten sich zudem auf Hilfseinsätze vor. Zusätzlich zu den bereits wegen Hurrikan Harvey mobilisierten Schiffen wurden die USS Kearsarge und die USS Oak Hill entsandt. Die USS Wasp übernahm den Transport von Verletzten von den Jungferninseln. Wie die Marine mitteilte, soll sich auch der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln auf den Weg in die Region machen.

Derweil wurden dutzende Kampfflugzeuge aus der Gegend abgezogen, in der Hurrikan Irma am Samstag erwartet wurde. Dazu gehörten 50 F-16-Jets vom Luftwaffenstützpunkt Shaw in South Carolina.

Florida bereitet sich auf Hurrikan vor

In Florida wurden rund 5,6 Millionen Menschen zu Evakuierungen aufgerufen. Das entspricht mehr als einem Viertel der gesamten Einwohnerzahl des Staates. Auf den Highways bildeten sich auf dem Weg in Richtung Norden lange Autokolonnen. Meteorologen erwarten, dass Irma am Samstagabend (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von 240 Stundenkilometern auf die Südküste Floridas prallen wird.

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete unterdessen ein Gesetzespaket zur temporären Beilegung der Haushaltskrise sowie zu Hilfen für Hurrikan-Opfer. Es sieht Hilfen im Volumen von mehr als 15 Milliarden Dollar (12,8 Milliarden Euro) für die Opfer des Hurrikans Harvey vor, der in den Bundesstaaten Texas und Louisiana schwere Schäden angerichtet hatte.

Zuvor hatte das Repräsentantenhaus gegen den Widerstand von Teilen der Republikanischen Partei das Gesetzespaket gebilligt, nachdem bereits der Senat das Vorhaben am Donnerstag verabschiedet hatte. Danach soll die Schuldenobergrenze im Bundeshaushalt bis Mitte Dezember erhöht werden.

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufort-Skala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – "geht also an Land" – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht.

Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA – wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Auch Kuba bereitete sich mit der Evakuierung von fast einer Million Menschen auf das Eintreffen von Irma vor. Diese Zahl gaben die kubanischen Zivilverteidigungsbehörden bekannt. Viele der Menschen hätten ihre Häuser vorsorglich verlassen, sie seien bei Verwandten oder in öffentlichen Schutzräumen untergekommen. Schulen und die meisten Geschäfte waren geschlossen. Der öffentliche Verkehr kam weitgehend zum Erliegen.

Irma näherte sich am Freitag mit heftigen Sturmböen und Regengüssen dem Inselstaat. An der Ostküste wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern gemessen, in den Küstengebieten der Provinzen Holguin und Guantanamo kam es bereits zu Überschwemmungen durch die Regengüsse.



Als Wirbelsturm der höchsten Kategorie fünf mit Windgeschwindigkeiten von fast 300 Stundenkilometern hatte Irma zuvor schwere Zerstörungen auf mehreren Karibikinseln angerichtet. Inzwischen wurde er auf Kategorie vier heruntergestuft, gilt aber immer noch als sehr gefährlich.