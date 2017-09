Mehrere Staaten haben wegen des Hurrikans Irma mit Evakuierungen begonnen, von denen hunderttausende Menschen betroffen sind. In der kubanischen Provinz Santiago wurden 125 Aufnahmezentren für 38.000 Menschen geöffnet. Weitere 20.000 Menschen könnten bei Nachbarn oder Verwandten in sichereren Gebieten unterkommen, teilten die Katastrophenschutzbehörden mit.

Das Innenministerium Haitis ordnete an, Küstengebiete im Norden des Landes zu räumen. Die Menschen sollten sich in höher gelegenen Gebieten in Sicherheit bringen, sagte Innenminister Max Rudolph Saint-Albin. Der Zivilschutz richtete Notunterkünfte ein. Haiti fehlt es allerdings an Polizisten und Beamten, um die Anordnung durchzusetzen.

US-Staaten Florida und Georgia sind bedroht

Im US-Staat Georgia sollen knapp 300.000 Menschen Küstenregionen verlassen, die von Irma stark betroffen sein könnten. Auch in Florida wurde bereits Evakuierungen für mehrere hunderttausende Menschen angeordnet. Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, sagte, Irma sei eine "ernste Bedrohung für den ganzen Bundesstaat". Der Sturm könnte der schlimmste werden, dem Florida je ausgesetzt gewesen sei. Airlines sagten Flüge in der Region ab. Auch das Feriendomizil "Mar-a-Lago" von Präsident Donald Trump könnte betroffen sein.



Der Wirbelsturm der höchsten Kategorie hatte bereits mehrere Karibikinseln verwüstet. Die Insel Barbuda sei "nur noch ein Haufen Schutt", hatte der Regierungschef Gaston Browne gesagt. Dort war der Sturm zuerst auf Land getroffen und war dann über die französischen Überseegebiete Saint-Barthélemy und Saint-Martin gezogen. Die Insel Saint-Martin sei zu 95 Prozent zerstört, sagte der Präsident des Territorialrats von Saint-Martin einem Radiosender. Nach ersten Erkenntnissen kamen insgesamt mindestens zehn Menschen ums Leben. Nach Angaben der Behörden dürfte die Zahl der Todesopfer noch steigen.



In dem US-amerikanischen Außengebiet Puerto Rico sorgte der Sturm für Stromausfälle, 900.000 Menschen waren nach offziellen Angaben betroffen. Der Gouverneur von Puerto Rico setzte die Nationalgarde ein und ließ Notunterkünfte für bis zu 62.000 Menschen öffnen.

Stärkster Wirbelstrum seit Beginn der Aufzeichnungen

Der Wirbelsturm ist der stärkste, der seit dem Beginn der Aufzeichnungen über dem offenen Atlantik beobachtet wurde. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums erreichte der Sturm Windgeschwindigkeiten von bis zu 297 Kilometern pro Stunde. Bis zu 37 Millionen Menschen könnten laut UN-Schätzungen von Irma betroffen sein.

Der US-Senat beschloss indes, die Opfer des Hurrikans Harvey in Texas mit 15,25 Milliarden Dollar zu unterstützen. Der Sturm hatte dort vor einigen Tagen für massive Überschwemmungen gesorgt, etwa 60 Menschen kamen ums Leben. Der Senat hatte dafür entschieden, die Schuldenobergrenze anheben, so dass ein Regierungsstillstand zumindest bis Dezember vermieden werden kann. Beide Entscheidungen müssen jedoch noch im Abgeordnetenhaus bestätigt werden.