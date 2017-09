Hurrikan Maria hat den karibischen Inselstaat Dominica erreicht. Die Wolkenwand, die der Wirbelsturm vor sich herschiebt, ziehe bereits über die Insel, teilte das US-Hurrikanzentrum (HNC) in Miami mit. Maria hatte auf seinem Weg in die Karibik enorm zugelegt. Innerhalb weniger Stunden wurde der Hurrikan gleich zweimal hochgestuft und erreichte schließlich die höchste und gefährlichste Kategorie 5. Bei Windstärken von bis zu 260 Kilometern pro Stunde ist Maria laut HNC ein "potenziell katastrophaler" Hurrika.

Meteorologen warnten, der Wirbelsturm könne beim Kurs auf Inseln in der östlichen Karibik womöglich noch stärker werden. Nach der derzeitigen Prognose dürfte Maria einen ähnlichen Kurs wie Irma einschlagen, der vor gerade einmal zwei Wochen erhebliche Verwüstungen in der Karibik und im US-Bundesstaat Florida angerichtet hatte. Auch Irma war ein Sturm der Kategorie 5; ihr Vorgänger Harvey erreichte die Stufe 3. Außer für Dominica gilt auch für Guadeloupe, St. Kitts und Nevis, Montserrat, Martinique, sowie die britischen und amerikanischen Jungferninseln eine Hurrikan-Warnung.

"Wartet nicht!"

Auf Dominica flogen zum Teil Zinkdächer von Häusern. Die Behörden hatten Schulen und Regierungseinrichtungen geschlossen. Bereits zuvor hatte Ministerpräsident Roosevelt Skerrit gewarnt, die Bewohner der Insel sollten den herannahenden Hurrikan ernst nehmen. "So viel Wasser ist gefährlich in Dominica." Er rief alle Menschen in Risikogebieten auf, sich in Sicherheit zu bringen. "Wartet nicht, bis die Flüsse über die Ufer treten! Sucht die Häuser von Freunden und Verwandten oder die Notunterkünfte auf", hieß es in einer Mitteilung des Regierungschefs. Die Bewohner der Karibikinsel sollten zudem ihre Häuser sichern und die Telefonnetze für wichtige Anrufe frei halten.

Im nahegelegenen französischen Überseegebiet Guadeloupe rechneten die Behörden mit extremen Überschwemmungen. In Martinique wurden Bewohner angehalten, Gebäude nicht zu verlassen. Sie sollten sich auf Stromausfälle und Engpässe bei der Wasserversorgung vorbereiten.



Maria steuert auf Karibik zu Der Tropensturm hat sich zu einem Hurrikan gesteigert. Nach Irma ist Maria der zweite Hurrikan innerhalb von zwei Wochen, der die Karibik bedroht. © Foto: Reuters TV

Die Präfektur der französischen Karibikinsel Martinique verhängte eine Ausgangssperre. In hochwassergefährdeten Bereichen müssten Gemeinden ihre Bewohner in Sicherheit bringen, teilte die Präfektur mit. Es stünden 600 Feuerwehrleute, 200 Polizisten, 200 Gendarmen und 500 Soldaten für Kriseneinsätze bereit.

Auf der französischen Insel Guadeloupe wurden Evakuierungen eingeleitet. Dort drohten Überflutungen und Erdrutsche, hieß es zur Begründung. Schulen, Verwaltungen und Unternehmen wurden geschlossen.



Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Am Mittwoch könnte Maria das US-Außengebiet Puerto Rico erreichen. Gouverneur Ricardo Rosselló rief die Puertoricaner auf, sich auf den neuen Tropensturm vorzubereiten. Nach dem Durchzug von Irma sind dort noch immer etwa 65.000 Menschen ohne Strom.

Mindestens 90 Tote durch Hurrikan Irma

Marias Vorgängersturm Irma hatte in der Karibik mindestens 40 Menschen getötet. Darüber hinaus starben im US-Bundesstaat Florida nach neuen Angaben mindestens 50 Menschen infolge des Hurrikans. Auf dem Festland von Florida seien 34 Menschen ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. Hinzu kommen acht Senioren, die in einem Altersheim bei Miami wegen Stromausfalls infolge des Sturms starben. Zudem gab es auf der Inselkette Keys vor Florida nach Angaben der zuständigen Bezirksverwaltung mindestens acht Tote.



Diese Karte der Website Windy.com speist sich aus Wetterdaten und zeigt die aktuelle Position des Hurrikans Maria (im Zentrum). Weiter nördlich ist José zu sehen – dieser Sturm ist zwar größer, soll aber nach den aktuellen Vorhersagen nicht mehr auf Land treffen.