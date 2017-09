Papst Franziskus hat Opfer des kolumbianischen Bürgerkriegs und frühere Guerillakämpfer bei einem Versöhnungsgebet zusammengebracht. Unter Tränen berichteten verletzte Zivilisten und Hinterbliebene, aber auch ehemalige Kämpfer in der Stadt Villavicencio von ihren leidvollen Erfahrungen. Der 80-jährige Papst forderte "Wahrheit" und "Gerechtigkeit" für die Leidtragenden des jahrzehntelangen Konflikts. Das Versöhnungstreffen in der ehemaligen Konfliktregion Villavicencio gilt als Höhepunkt der fünftägigen Reise des Papstes nach Kolumbien.

Bei dem fünf Jahrzehnte dauernden Bürgerkrieg in Kolumbien starben mehr als 220.000 Menschen, über sechs Millionen wurden vertrieben. "Heilen wir den Schmerz und nehmen jeden Menschen auf, der Straftaten begangen hat, sie bekennt, bereut und sich zu Wiedergutmachung verpflichtet", sagte der Papst. Zuvor hatte er die Gläubigen ermuntert, den ersten Schritt in Richtung Versöhnung zu gehen: "Es genügt eine gute Person, damit es Hoffnung gibt! Und ein jeder von uns kann diese Person sein!"



Ende vergangenen Jahres haben die kolumbianische Regierung und die linke Farc-Guerilla einen Friedensvertrag abgeschlossen. Der Vatikan hatte die langwierigen Verhandlungen maßgeblich unterstützt. Vor Kurzem einigte sich die letzte aktive Rebellengruppe ELN mit der Regierung auf eine Waffenruhe.



Tausende Menschen nahmen ganz in Weiß gekleidet an der Friedenszeremonie statt. Als Symbol des Aussöhnungsprozesses segnete Franziskus den schwarzen Christus von Bojayá und widmete ihm ein Gebet. Der verstümmelte Holzkorpus, dessen Arme und Beine abgerissen worden waren, war im Mai 2002 zwischen Leichen auf dem Boden einer Kirche in Bojayá entdeckt worden. Bei einer Bombenattacke der Farc starben in der Kirche in der abgelegenen Regenwaldregion nahe des Pazifiks rund 100 Menschen.

Über zwei Millionen Menschen waren in den vergangenen Tagen bei den Messen und an den Wegstrecken des Papamobils dabei. Bei einer Messe mit 600.000 Menschen in Villavicencio sprach Franziskus den Bischof Jesús Emilio Jaramillo und den Priester Pedro María Ramírez selig. Jaramillo war Bischof der Diözese Arauca, als er 1989 von der ELN-Guerilla entführt und ermordet wurde. Ramírez war bereits im Jahr 1948 ermordet worden.