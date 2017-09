Der frühere bayerische SPD-Landtagsabgeordnete Linus Förster hat zu Beginn des Missbrauchsprozess gegen sich ein umfassendes Geständnis abgelegt. Über seinen Verteidiger ließ Förster mitteilen, dass die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe "im Wesentlichen" zuträfen.



Die Anklage wirft dem 52-Jährigen vor, sich an mehreren mit Schlaftabletten und Alkohol betäubten Frauen vergangen zu haben. Davon soll er teilweise auch Videoaufnahmen angefertigt haben. Bei einer Durchsuchung in der Wohnung Försters und in den damaligen Abgeordnetenbüros in Augsburg und München waren zudem mehr als 1.300 Kinderpornos entdeckt worden.



Förster, der seit 2003 im Landtag saß und bei der bayerischen SPD im Landesvorstand und im -präsidium war, befindet sich seit Dezember in Untersuchungshaft. Nach Angaben des vorsitzenden Richters gab es im Vorfeld des Verfahrens Vorgespräche zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Dabei sei eine Strafe von höchstens vier Jahren Haft vereinbart worden, falls Förster umfassend gesteht. Die Vorgespräche sind aber nicht bindend.

Nach Angaben des Verteidigers schloss Förster mit vier von fünf Frauen vor Prozessbeginn einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. So zahlte er an eine ehemalige Lebensgefährtin, an der er sich zweimal im wehrlosen Zustand vergangen hatte, 20.000 Euro. Auch drei weitere Frauen erhielten Geld. Ein fünftes Opfer soll auf das Angebot nicht reagiert haben.