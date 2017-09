Britische Ermittler haben nach eigenen Angaben einen dritten Mann festgenommen, der verdächtigt wird, am Terroranschlag in der Londoner U-Bahn vergangene Woche beteiligt gewesen zu sein. Demnach handelt es sich um einen 25-Jährigen, der in Wales gefasst wurde. Ein Haus im Ort Newport 225 Kilometer westlich von London werde durchsucht.

Die Antiterroreinheit der Londoner Polizei erklärte, insgesamt gebe es Durchsuchungen an vier unterschiedlichen Orten, die mehrere Tage lang dauern könnten. Der Leiter der Abteilung, Dean Haydon, mahnte Bürger zur Wachsamkeit. Sie sollten auf Dinge achten, die ungewöhnlich oder nicht alltäglich schienen und dies bei den Behörden melden. In Großbritannien gilt weiterhin die höchste Terrorwarnstufe.



Weitere Details zu den Ermittlungen haben die Behörden bisher kaum veröffentlicht. Sie halten sich auch deshalb bedeckt, weil US-Präsident Donald Trump die Angriffe in London und zuvor in Manchester nutzte, um die britischen Behörden per Twitter zu kritisieren.

London - Britische Behörden ermitteln nach Anschlag Im Südwesten Londons sind Spuren gesichert worden, die vom 18-jährigen Verdächtigen stammen könnten. Bei dem Anschlag auf eine U-Bahn waren am Freitag 30 Menschen verletzt worden. © Foto: Jack Taylor/Getty Images

Bei dem Anschlag war eine selbstgebaute Bombe in einer voll besetzten Londoner U-Bahn teilweise explodiert. Durch den Feuerball und anschließendes Gedränge wurden 30 Menschen verletzt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte den Anschlag für sich. Die britischen Behörden haben nach eigenen Angaben jedoch noch keine Verbindung zum IS ausgemacht.



Am Wochenende wurden zwei Verdächtige festgenommen, ein 18-jähriger Iraker im Abreisebereich des Hafens von Dover und ein 21-jähriger Syrer in London. Beide Männer sollen zeitweise als Pflegekinder bei einem älteren Ehepaar in Sunbury-on-Thames südwestlich von London gewohnt haben.