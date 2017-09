In den Trümmerbergen einer in Mexiko-Stadt eingestürzten Schule suchen die Helfer nach zahlreichen verschütteten Kindern und einigen Lehrern. "Wir schätzen, dass noch zwischen 30 und 40 Menschen in den Trümmern gefangen sind. Wir hören aber Stimmen, einige sind noch am Leben", sagte Marinesprecher José Luis Vergara dem Fernsehsender Televisa. Nach Informationen des Senders starben bei dem Einsturz der Schule Enrique Rebsamen mindestens 32 Kinder und fünf Erwachsene. Elf Kinder seien demnach lebend gerettet worden.

An den Rettungsarbeiten nehmen neben Angehörigen der Feuerwehr, des Zivilschutzes, des Heeres und der Marine auch viele freiwillige Helfer teil. Mit Schaufeln, oft aber auch nur mit den Händen, räumen die Rettungskräfte den Schutt weg, um nach Überlebenden zu suchen. Televisa berichtet, dass die Rettungskräfte mit einer Lehrerin in Kontakt stehen, die ein kleines Mädchen bei sich habe. Ein weiterer Junge werde mit einem Schlauch mit Sauerstoff versorgt.



Epizentren der Erdbeben

Das dreistöckige Gebäude im Süden von Mexiko-Stadt beherbergte Kindergarten, Grundschule und Gymnasium.

Das Erdbeben der Stärke 7,1 war das zweite in diesem Monat. Anfang September waren durch einen Erdstoß der Stärke 8,1 im Süden des Landes mehr als 90 Menschen gestorben. Das Epizentrum des jüngsten Bebens lag zwischen den Bundesstaaten Puebla und Morelos nahe der Hauptstadt Mexiko-Stadt.



1/15 Die Folgen des Erdbebens zeigen sich vor allem Mexiko-Stadt. Überall in der Metropole steigen danach Staub- und Rauchschwaden auf, ganze Straßenzüge sind zerstört. © Francisco Caballero Gout/AP/dpa 2/15 Mit geeinten Kräften machen sich Rettungs- und Feuerwehrkräfte, Polizisten, Soldaten und Einwohner an die Bergung von Überlebenden. © Yuri Cortez/AFP/Getty Images 3/15 Viele graben mit ihren bloßen Händen nach Verschütteten – für Maschinen und andere schwere Geräte sind die Straßen noch unpassierbar. © Mario Vazquez/AFP/Getty Images 4/15 Immer wieder reißen die Bergungskräfte ihre Arme nach oben und bitten die Menschen so um Ruhe. Anders sind mögliche Lebenszeichen der Verschütteten nicht auszumachen. © Raul Arboleda/AFP/Getty Images 5/15 Das Beben ereignete sich zur Mittagszeit, viele Menschen retteten sich aus Häusern, aus Büros, Cafés und Supermärkte auf Straßen und freie Plätze. © Ronaldo Schmidt/AFP/Getty Images 6/15 Mühselig schreiten die Rettungsarbeiten voran. "Die Zeit läuft gegen uns", sagte Innenminister Miguel Osorio Chong. © Ronaldo Schmidt/AFP/Getty Images 7/15 Immer wieder stürzen Trümmer- und Fassadenteile von den zerstörten Häusern herab. © Yuri Cortez/AFP/Getty Images 8/15 Mit Schaufeln und anderen kleineren Werkzeugen gehen viele Bewohner den Rettungskräften zur Hand. © Ronaldo Schmidt/AFP 9/15 In den Straßen werden Schutt und Trümmer beiseite geschafft. © Pedro Pardo/AFP/Getty Images 10/15 Andere verfolgen bangen Blickes Rettungsaktionen in oberen Teilen von Gebäuden. © Yuri Cortez/AFP 11/15 Für viele Menschen kommt jede Hilfe zu spät. Diese Frau konnte – wenn auch schwer verletzt – noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht werden. © Ronaldo Schmidt/AFP/Getty Images 12/15 Viele Klinken in Mexiko-Stadt sind aber wegen Beschädigungen geschlossen. Eine erste medizinische Versorgung muss im Freien stattfinden. © Rafael S. Fabres/Getty Images 13/15 Die Polizei muss viele zertrümmerte Gebäude sichern und die Plätze davor absperren. © Ronaldo Schmidt/AFP 14/15 Besonders tragisch ist die Situation an der Enrique Rebsamen Schule im Stadtteil Roma: 20 Kinder konnten dort nur noch tot geborgen werden, 30 weitere werden noch vermisst. © Carlos Cisneros/AP/dpa 15/15 Besorgte Eltern spenden ihren geschockten Kindern Trost, andere suchen selbst nach ihren verschütteten Kindern und deren Klassenkameraden. © Rebecca Blackwell/AP/dpa

Nach Angaben des Leiters des mexikanischen Zivilschutzes, Luis Felipe Puente, zählen die Behörden bislang 217 Menschen. Sie rechnen damit, dass die Zahl noch weiter steigen werde. Puente sagte, allein 86 Tote habe es in Mexiko-Stadt gegeben, 71 im Bundesstaat Morelos, 43 in Puebla, zwölf im Bundesstaat México, vier in Guerrero und einen in Oaxaca. Einen Grund dafür, warum seine Behörde zuvor eine höhere Opferzahl von 248 angegeben hatte, nannte er nicht.

"Dies ist keine Übung"

Am Dienstag hatten sich zahlreiche Menschen an den jährlichen Erdbebenübungen beteiligt, bevor wenige Stunden später die Erde bebte. "Dies ist keine Übung", waren die letzten Worte eines Nachrichtensprechers, bevor er sich während einer Live-Sendung aus dem einstürzenden Studio retten konnte. Tausende Menschen flüchteten sich aus Gebäuden im Zentrum, bevor auch diese einstürzten.

Millionen Haushalte sind ohne Strom, Brände brachen aus, die Behörden warnten vor Gaslecks. Der Flughafen stellte seinen Betrieb ein, die Börse setzte den Handel aus. Auch die deutschen Autobauer Audi und Volkswagen unterbrachen ihre Produktion in ihren Werken im Bundesstaat Puebla.

Ein Riss geht durch die Tribüne des Azteken-Stadions

Zeitgleich mit dem Beben gab es am Vulkan Popocatépetl unweit von Mexiko-Stadt einen kleinen Ausbruch. Am Hang des Vulkans stürzte nach Angaben des Gouverneurs von Puebla, José Antonio Gali, eine Kirche ein, als dort eine Messe gelesen wurde. 15 Menschen seien dabei ums Leben gekommen.



Durch das Erdbeben wurde auch das weltbekannte Azteken-Stadion beschädigt. In lokalen Medien verbreitete Fotos zeigten einen breiten Riss durch eine Tribüne. Durch das Beben hätten sich zwei Tribünenteile auseinanderbewegt. Das in dem Stadion für Dienstag geplante Achtelfinalspiel der Copa México zwischen América und Cruz Azul wurde abgesagt, wie der Stadionbetreiber mitteilte.