Die Bundesanwaltschaft fordert im NSU-Prozess wegen zehnfachen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe und eine anschließende Sicherungsverwahrung für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe. Das sagte Bundesanwalt Herbert Diemer im letzten Teil seines Plädoyers. Diese Strafe sei für jeden einzelnen Mord fällig. Außerdem gebe es eine besondere Schwere der Schuld. Diese sei "unumgänglich" festzustellen, sagte Diemer vor dem Oberlandesgericht München. Damit wäre im Fall einer Verurteilung eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren Haft ausgeschlossen.

Der Schlussvortrag der Anklage hatte bereits die vergangenen sieben Prozesstage in Anspruch genommen. In den Ausführungen hatte die Bundesanwaltschaft Zschäpe die volle Mittäterschaft an den Verbrechen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" zugeschrieben: den neun Morden an türkisch- und griechischstämmigen Gewerbetreibenden, dem Mord an einer deutschen Polizistin, zwei Bombenanschlägen in Köln mit zum Teil vielen Verletzten sowie zahlreichen Raubüberfällen.



"Fanatische nationalsozialistische Gesinnung"

Zschäpe habe mit ihren Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die "fanatische nationalsozialistische Gesinnung" geteilt und daran mitgewirkt, Zuwanderer durch willkürliche Morde in Angst und Schrecken zu versetzen. Dabei habe Zschäpe den Willen zur "Tatherrschaft" gezeigt und habe "ein Drittel eines verschworenen Triumvirats" gebildet.



Ebenfalls angeklagt sind vier mutmaßliche Helfer und Unterstützer der rechtsextremen Terrorgruppe. Nach der Bundesanwaltschaft sind die Nebenkläger mit ihren Plädoyers an der Reihe. Dabei werden wohl nicht nur Anwälte sprechen, sondern auch Angehörige von Mordopfern sowie Opfer von NSU-Anschlägen.



Als letzte Gruppe werden die Verteidiger der Angeklagten die Beweisaufnahme aus ihrer Sicht bewerten. Danach kann das Gericht das Urteil fällen – bis dahin wird es aber noch einige Monate dauern.