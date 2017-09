Ein syrischer Flüchtling ist wegen der Beteiligung an der Entführung eines UN-Mitarbeiters in Syrien zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Stuttgart sprach den Mann nach fast einem Jahr Prozessdauer unter anderem der Beihilfe zu einem Kriegsverbrechen gegen humanitäre Operationen und zu erpresserischem Menschenraub schuldig. Der kanadische UN-Mitarbeiter war Mitte Februar 2013 in Damaskus entführt worden, nach acht Monaten gelang ihm die Flucht.

Die Bundesanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sieben Jahren gefordert. Die Verteidigerin hatte auf eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren plädiert, will das nun ergangene Urteil aber nicht anfechten. Der 26-Jährige hatte im Laufe des elf Monate dauernden Verfahrens eingeräumt, 2013 immer wieder in der Villa gewesen zu sein, in der ein Ausländer gefangen gehalten wurde. Dass der Gefangene ein UN-Mitarbeiter war, mehrere Millionen Dollar Lösegeld erzielt werden sollten oder dass er zum Übertritt zum Islam gebracht werden sollte, sei ihm nicht klar gewesen. Im Laufe des Prozesses bat er den Kanadier um Entschuldigung und bot ihm eine Wiedergutmachung von 500 Euro an, die der Entführte jedoch nicht annahm.

Die Kammer glaubte dem Angeklagten jedoch nicht, dass er nicht gewusst habe, wer der Gefangene war und worum es ging. Zumal die Terrorgruppe keinen Hehl daraus gemacht habe, wie der vorsitzende Richter Herbert Anderer sagte. Letztlich sei der Mann aber auch nach Aussage des Entführten in der Hierarchie der Gruppe ganz unten anzusiedeln gewesen. Zudem habe der Prozess keinen sicheren Nachweis darüber erbracht, ob die Entführung der als terroristische Vereinigung eingestuften Dschabhat al-Nusra zuzurechnen sei und ob der Angeklagte dieser Vereinigung angehört habe. Zu Gunsten des Angeklagten wertete das Gericht vor allem sein Geständnis. Zudem wurden beim Strafmaß auch die Dauer und die Umstände der Gefangenschaft des UN-Mitarbeiters berücksichtigt.

Das Gericht zeigte sich jedoch überzeugt, dass der Syrer die Entführung befürwortet und sich als Wache zur Verfügung gestellt habe. Der Richter kritisierte bei der Urteilsverkündung die Vereinten Nationen, die das deutsche Gericht bei der Aufklärung eher behindert hätten.

Der nun Verurteilte ist laut Bundesanwaltschaft der erste Flüchtling, der sich wegen Kriegsverbrechen in Syrien vor einem deutschen Gericht verantworten muss. Der Mann kam 2014 nach Deutschland. Vor seiner Verhaftung lebte er in einer Unterkunft nahe Stuttgart.